巴顿、加斯利、维尔恩、范多恩将加入勒芒24小时虚拟赛

自此勒芒推广方ACO、世界耐力锦标赛和Motorsport Games联合宣布将在原定的2020年勒芒24小时的日期举办虚拟赛，以便填补现实生活中的比赛因新冠肺炎疫情而延期至9月份之后，已经吸引了多位响当当的赛车明星决定参加。

继马克斯·维斯塔潘和兰多·诺里斯将在老牌电竞车队Team Redline组成“梦之队”之后，2009年F1世界冠军巴顿确认将代表Team Rocket加入虚拟勒芒赛场的争夺。

2018年的勒芒比赛中，巴顿作为SMP车队组员完成了个人在这项24小时经典赛事中的首秀，但是他所在的赛车遭遇了一连串的问题，最终在最后一个小时里因引擎故障退赛。原本他计划在2019年回归，但是之后又放弃，让位于比利时人范多恩。

F1发起虚拟大奖赛后，巴顿受邀参加了第一场比赛——虚拟巴林大奖赛。事后，他坦言自己的表现超出预期，尽管他与前十名擦肩而过。

本次虚拟勒芒比赛，巴顿将操控一辆以Team Rocket名义参赛的Oreca 07 LMP2赛车。他的三名队友分别是英国职业车手Alex Buncombe、代表日产e.dams车队参加FE“居家挑战赛”模拟器车手组的Jan van der Heyde和英国模拟器车手Matt Richards。

AlphaTauri车手加斯利将搭档法国同胞、前F1车手、两届FE年度冠军维尔恩，与前雷诺F1电竞车队车手Jarno Opmeer和另一位电竞车手Issac Gllissen，负责勒芒电竞系列赛卫冕冠军车队Veloce报名的3辆LMP2赛车之一。

Pierre Gasly, AlphaTauri Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

另一辆赛车将由前F1车手、如今效力于梅赛德斯FE车队的范多恩与Rebellion LMP1车队成员之一的诺曼·纳托坐镇。

此外，前F1车手、两届Indy 500冠军胡安·帕布罗·蒙托亚将代表Team Penske参加这场虚拟赛。44岁的蒙托亚在去年作为这支美国车队的正式车手之一，赢下了IMSA年度冠军。他的3名队友之一将是今年参加戴通纳24小时的队友Simon Pagenaud、和美国车手Ricky Taylor以及Dane Cameron。而Team Penske将成为少数派出全职业车手阵容的参赛车队，尽管规则允许每支车队最多可以有两名专业模拟器车手。

2018年蒙托亚代表United Autosports车队完成了他在勒芒的第一场也是迄今唯一一次参赛，以第三名的成绩登上了LMP2组领奖台。Pagenaud曾在2008-2011年4次出战勒芒，并在最后一次出场里作为标致车队组员获得全场第二名。而Taylor也有6次参加这项传奇耐力赛的纪录，而他的最近两次是2018和2019年代表成龙DC车队。

这场基于rFactor2游戏平台的勒芒虚拟赛总共有50辆赛车参赛，分为LMP2和GET两个组。在其他已经公布的车手名单中，前F1车手菲利普·马萨和吉安卡罗·费斯切拉将代表摩纳哥夏琳王妃的战队参赛。

比赛将在欧洲标准时间6月13日下午3点——原真实世界中比赛开始的时间——启动，并且持续到6月14日下午3点结束。届时，Motorsport.tv和Motorsport.com将进行全程转播。