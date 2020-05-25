在上周六举行的电动方程式模拟系列赛第五轮比赛中，埃布原本以第三的成绩完赛。然而，赛后他被发现让一名职业电竞玩家控制他的虚拟赛车参赛。

该项系列赛由FE与Motorsport Games合作举行，目的是为联合国儿童基金会的冠状病毒救助基金筹集资金。本场比赛结束后，梅赛德斯FE车手斯托弗·范多恩指责埃布并没有在比赛中驾驶赛车。

Daniel Abt, Team Abt Photo by: FIA Formula E Daniel Abt, Team Abt Photo by: FIA Formula E

“真的不开心，因为开车的不是丹尼尔自己，他把一切都搞砸了。这太荒谬了。”范多恩在自己的Twitch直播平台上表示。

上周日，FE发表了一份声明，确认埃布因“体育行为不当”而被取消比赛资格。埃布在本赛季前四轮比赛中一分未得，因此他的第一个虚拟领奖台完赛成绩原本标志着他本赛季首次得分。

德国小将不仅被扣了所有积分，同时还被强制必须向他自己选择的慈善机构捐款1万欧元。

埃布在同一份声明中为自己的行为表达了歉意，同时承认自己没有像应该做的那样认真对待这项赛事。

“我想为在周六比赛中寻找‘代驾’一事向FE、我所有的车迷、我的车队和其他车手道歉，”德国人表示，“我没有认真地对待比赛。对此我感到非常抱歉，因为我知道FE组织为这项赛事付诸了大量的心血。”

“我知道我的冒犯有一种苦涩的余味，但我从来没有恶意。当然，我接受取消比赛资格的事实。”

代替埃布出战的18岁模拟器车手Lorenz Hoerzing原本代表奥迪参加这项挑战赛面向电竞车手的比赛，而他也被禁止参加今后这项挑战赛的任何比赛。

埃布被取消参赛资格，意味着奥迪在“居家挑战赛”（Race at Home Challenge）的积分榜上排名垫底，同时也是唯一一支积分为零的车队。

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翻译/小飞侠