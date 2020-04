NASCAR以适合电视观看的模拟竞赛填补原计划的真实比赛,并且选用真实世界的赛道来进行。近期在得克萨斯的虚拟比赛吸引了1.3万观众。而本场比赛地点是虚拟世界中的布里斯托。

Veloce #NotTheGP系列赛,与Motorsport Games联合呈现

作为最早出现填补F1空缺的电竞系列赛,拥有真实和虚拟世界的F1明星车手参加,还邀请到体育圈内外的名人助阵。前二轮比赛以狂热的竞赛和连续不断的意外让车迷大饱眼福。

F1虚拟大奖赛

F1官方虚拟大奖赛系列赛目标以非常规的车手阵容来娱乐车迷,更加注重娱乐性,所以对专业模拟竞赛的要求并不高。第一轮的虚拟巴林大奖赛中,雷诺F1车队试车手周冠宇赢得胜利。当时除了兰多·诺里斯和尼古拉斯·拉蒂菲之外,还有来自One Direction乐队的当家明星Liam Payne、前奥运会自行车金牌得主Chris Hoy和职业高尔夫球手Ian Poulter参与。本次比赛已经有六名现役F1车手确认参加。由于Codemasters制作的《F1 2019》游戏中没有越南大奖赛的赛道,所以将使用澳大利亚大奖赛的阿尔伯特公园。

连续四个晚上的NASCAR电竞比赛。从星期一至星期三,各有六位不同车手以NASCAR Cup赛车在两场制的比赛中进行较量。每晚的前二名将在星期四进行锦标赛比赛。NBCSN将直播所有比赛。

IndyCar 《iRacing》挑战赛(IndyCar iRacing Challenge)第三轮

第三轮IndyCar电竞系列赛的比赛地点将由车手选择。25位车手现役车手确定参加,同时还有前F1车手斯科特·斯皮德。

World RX邀请赛(World RX Invitational Series)第一轮

虚拟WRX邀请赛将以Codemasters的《DiRT Rally 2.0》作为平台。多位WRX好手将迎战顶级玩家。任何人都可以通过PC端参加资格赛。而第一轮的场地位虚拟世界里的加泰罗尼亚赛道。

IndyCar 《iRacing》挑战赛 第四轮

第四轮的比赛地点将随机选择。由于大多数车手都是模拟竞赛的新手,随着他们越来越适应虚拟世界,竞争不可避免地会更加激烈。

勒芒电竞系列赛“职业”个人排位赛第六轮(单圈制)

专业车队可以参加“Le Mans Super Final”的专业车队系列赛,而个人玩家可以通过发布各自在虚拟斯帕-弗朗克尚帕赛道做出的最快单圈,预定在2020年勒芒24小时期间参加决赛的席位。

