Denny Hamlin, Dale Earnhardt Jr. Photo by: NASCAR Media

eNASCAR职业邀请《iRacing》系列赛（eNASCAR Pro Invitational iRacing Series）

日期：4月5日

游戏：《iRacing》

参赛者：众多NASCAR Cup系列赛明星车手，包括已经退役的Dale Earnhardt Jr和Bobby Labonte

观看途径：FOX Broadcast Network, FS1, FOX Sports应用程序

NASCAR以适合电视观看的模拟竞赛填补原计划的真实比赛，并且选用真实世界的赛道来进行。近期在得克萨斯的虚拟比赛吸引了1.3万观众。而本场比赛地点是虚拟世界中的布里斯托。

Lando Norris, F1 2019 screenshot Photo by: Veloce Racing

Veloce #NotTheGP系列赛，与Motorsport Games联合呈现

日期：4月5日

游戏：《F1 2019》

参赛者：F1车手、F1电竞车手和明星嘉宾

观看途径：Veloce Esports Twitter/YouTube、Motorsport.tv、Motorsport.com、Autosport.com及社交平台

作为最早出现填补F1空缺的电竞系列赛，拥有真实和虚拟世界的F1明星车手参加，还邀请到体育圈内外的名人助阵。前二轮比赛以狂热的竞赛和连续不断的意外让车迷大饱眼福。

F1虚拟大奖赛

日期：4月5日

游戏：《F1 2019》

参赛者：查尔斯·莱克勒克、亚历山大·阿尔本、兰多·诺里斯、乔治·拉塞尔、尼古拉斯·拉蒂菲、安东尼奥·吉奥维纳兹、强尼·赫伯特等

观看途径：F1官方YouTube

F1官方虚拟大奖赛系列赛目标以非常规的车手阵容来娱乐车迷，更加注重娱乐性，所以对专业模拟竞赛的要求并不高。第一轮的虚拟巴林大奖赛中，雷诺F1车队试车手周冠宇赢得胜利。当时除了兰多·诺里斯和尼古拉斯·拉蒂菲之外，还有来自One Direction乐队的当家明星Liam Payne、前奥运会自行车金牌得主Chris Hoy和职业高尔夫球手Ian Poulter参与。本次比赛已经有六名现役F1车手确认参加。由于Codemasters制作的《F1 2019》游戏中没有越南大奖赛的赛道，所以将使用澳大利亚大奖赛的阿尔伯特公园。

NASCAR电竞短道《iRacing》挑战赛（NASCAR Esports Short Track iRacing challenge ）

日期：4月6日（星期一）至4月9日（星期四）

游戏：《iRacing》

参赛者：NASCAR车手，例如Kyle Busch、Denny Hamlin和Dale Earnhardt Jr

观看途径：NBCSN

连续四个晚上的NASCAR电竞比赛。从星期一至星期三，各有六位不同车手以NASCAR Cup赛车在两场制的比赛中进行较量。每晚的前二名将在星期四进行锦标赛比赛。NBCSN将直播所有比赛。

IndyCar 《iRacing》挑战赛（IndyCar iRacing Challenge）第三轮

日期：4月11日

游戏：《iRacing》

参赛者：主要来自IndyCar，例如卫冕冠军Josef Newgarden、亚历山大·罗西以及2020年新秀Scott McLaughlin和菲利普·纳瑟尔

观看途径：NBC Sports Network

第三轮IndyCar电竞系列赛的比赛地点将由车手选择。25位车手现役车手确定参加，同时还有前F1车手斯科特·斯皮德。

Dirt Rally 2.0 screenshot

World RX邀请赛（World RX Invitational Series）第一轮

日期：4月18日

游戏：《DiRT Rally 2.0》

参赛者：World RX明星和顶尖DiRT玩家

观看途径：Motorsport.tv，YouTube、Facebook、Twitch

虚拟WRX邀请赛将以Codemasters的《DiRT Rally 2.0》作为平台。多位WRX好手将迎战顶级玩家。任何人都可以通过PC端参加资格赛。而第一轮的场地位虚拟世界里的加泰罗尼亚赛道。

IndyCar 《iRacing》挑战赛 第四轮

日期： 4月18日

游戏：《iRacing》

参赛者：主要来自IndyCar，例如卫冕冠军Josef Newgarden、亚历山大·罗西以及2020年新秀Scott McLaughlin和菲利普·纳瑟尔

观看途径：NBC Sports Network

第四轮的比赛地点将随机选择。由于大多数车手都是模拟竞赛的新手，随着他们越来越适应虚拟世界，竞争不可避免地会更加激烈。

勒芒电竞系列赛“职业”个人排位赛第六轮（单圈制）

日期：4月24日至5月3日

游戏：《Forza Motorsport 7》

参赛者：面向所有玩家

专业车队可以参加“Le Mans Super Final”的专业车队系列赛，而个人玩家可以通过发布各自在虚拟斯帕-弗朗克尚帕赛道做出的最快单圈，预定在2020年勒芒24小时期间参加决赛的席位。

A fan uses one of the Le Mans eSports Series simulator rigs Photo by: Paul Foster

勒芒电竞系列赛专业车队组第五轮, 与Motorsport Games共同呈现

日期：4月25日，格林威治时间晚上7点

游戏：《 Forza Motorsport 7》

参赛者：红牛、 Lazarus、让·阿莱西电竞车队

观看途径：Motorsport.tv，YouTube、Facebook、Twitch

这是最后一轮勒芒电竞系列赛的专业车队系列赛。在本轮之后，排名前六的车队将获得参加“超级决赛”的资格，届时将在2020年勒芒24小时耐力赛期间进行。第二季的锦标赛总奖金达到20万美元。

《iRacing》纽博格林24小时

日期：4月25日，格林威治时间下午1点

游戏：《iRacing》

参赛者：职业车手对战模拟器车手

观看途径：《iRacing》官方网站及其YouTube频道

这是《iRacing》组织的特殊赛事，去年吸引了马克斯·维斯塔潘和兰多·诺里斯搭档参赛。所有的顶级模拟器车手和车队通常都会参加。虚拟世界的耐力赛拥有与现实比赛中相同的意外元素。

IndyCar《iRacing》挑战赛 第五轮

日期：4月25日

游戏：《iRacing》

参赛者：主要来自IndyCar，例如卫冕冠军Josef Newgarden、亚历山大·罗西以及2020年新秀Scott McLaughlin和菲利普·纳瑟尔

观看途径：NBC Sports Network

IndyCar在《iRacing》平台上的第五场电竞比赛将选择美洲赛道。去年，这条位于奥斯汀的F1赛道首次在IndyCar赛历上亮相，并引发了整个车坛对赛道界限的争论。新秀车手Colton Herta成为有史以来最年轻的IndyCar比赛胜利者。现在，他将与IndyCar同行车手一起在虚拟的美洲赛道上展开。