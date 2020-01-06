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eSports / 突发新闻

唐天宇勇夺首届F1电竞中国冠军赛桂冠

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唐天宇勇夺首届F1电竞中国冠军赛桂冠
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2020年1月6日 上午5:47

首届F1电竞系列赛中国冠军赛决出前二名，冠、亚军获得者唐天宇和袁一帆获得参加今年三月F1全球系列赛职业选秀的入场券。

F1 ESports Series China Championship Grand Final
F1 ESports Series China Championship Grand Final
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F1 ESports Series China Championship Grand Final

上周末，从华东、华南、华北和中西四个赛区脱颖而出的80位选手及20名“外卡”选手汇聚在上海体育场汇空间，参加本届赛事的全国总决赛。

经过五个小组的淘汰赛和两轮半决赛，包括唐天宇和袁一帆在内的二十人闯入了最后的决赛，凌康则是唯一获得决赛资格的中国职业赛车手。经过抽签，第一轮决赛的赛道为银石，而第二轮决赛则在指定的上汽国际赛车场进行。

来自上海的唐天宇在此前的华东分区决赛中已经表现出不俗实力，但因为失误和意外而无缘优胜。此番“主场”作战，总决赛前夕加入Boosters' Triumph模拟赛车战队的唐天宇发挥稳定，以令人信服的单圈速度，在两场排位赛里最快，包揽了两场比赛的杆位。

不过，在银石的比赛中，来自华南赛区的袁一帆凭借精彩的超车，从领先的唐天宇手中抢走，同时做出全场最快单圈。但是在上汽国际赛车场，唐天宇掌控了比赛的节奏，在获胜的同时刷出全场最快单圈，而袁一帆则顶住压力后以第二名完赛。

这个结果意味着唐天宇和袁一帆同样积分达到44分，但前者凭借杆位数的优势，成为首届F1电竞系列赛中国冠军赛的总冠军，并把13.5万元的奖金收入囊中。虽然遗憾地屈居第二，但是袁一帆将与唐天宇携手在三月前往英国伦敦，与其他国家的电竞车手同场竞技，争夺加入现役十支F1车队电竞队伍的机会。

荣获2019 F2锦标赛“年度最佳新秀”奖的的雷诺F1车队研发车手周冠宇，作为“F1电竞中国元年见证官”，不仅在现场观摩了决赛，还与来自雷诺运动电竞车队的Jarno Opmeer一起参加了表演赛，更是在第二轮决赛客串解说嘉宾。

F1电竞：“绿色电竞”的典范

2017年F1首次举行电竞系列赛，引起了全球车迷的热情。到2019赛季，已经形成了所有十支现役F1车队派出各自的电竞队伍参赛的形式。

去年八月，上海久事体育产业发展（集团）有限公司旗下上海久事智慧体育有限公司作为赛事IP独家授权和运营管理方，承办首届F1电竞系列赛中国冠军赛——这也是当前F1电竞唯一的一项地区性赛事。首届赛事以“创造中国速度”为主题，吸引了超过一万人报名，累积5000余位选手参赛。

值得一提的是，去年四月的中国大奖赛期间，F1庆祝了历史上第一千场大奖赛的里程碑。如今又一项F1相关IP大赛在上海启动和收官，凸显了上海打造国际体育赛事之都、全球电竞之都的决心和底蕴。

上海久事集团副总裁、久事体育集团董事长樊建林表示：“应该说我们和F1有多年的合作。F1电竞也是FOM在未来重点推广的项目。在前期谈判中，他们也表示非常看重中国市场的电竞发展，所以我们合作一起把F1电竞引入中国。未来在整个区域，我们会有一系列的发展计划，不只是F1电竞，其他竞速类电竞都会有推广和想法。”

近两年，中国的电竞市场欣欣向荣，但是专业办赛的体育类电竞赛事只有F1电竞中国冠军赛这一项。

“我们觉得它是把体育和电竞结合得最好的项目，是一个典范，”樊建林补充说道，“我们觉得在做电竞设计过程中，希望做‘绿色电竞’。在传统体育和电竞结合的过程中，竞速类电竞F1类电竞是可以探索实践的抓手 。”

 

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