周冠宇：电竞对职业车手专注度是很好的训练

周冠宇在上周日举行的最后一场F1虚拟大奖赛中，第三次代表雷诺车队参赛获得第六名。虽然他在虚拟赛事中连续进入前三名的势头，在虚拟的蒙特利尔终结，但是他在仅仅三次参赛的情况下，仍在这项官方电竞系列赛的八轮较量过后，以48分名列第五。

中国小将在首回合虚拟巴林的比赛中获胜，之后又在虚拟中国大奖赛里“主场”登台。此后两次参加F2虚拟赛，他又收获了一场胜利（首回合长距离赛）和一个第三（次回合冲刺赛）。

在取得突出成绩的同时，周冠宇认为在真实世界的赛事停摆、无法驾驶真车的特殊时期里，模拟赛车成了职业车手尽可能保持驾驶感觉的一种手段。

“对我来说，电竞可以让专注度提高，”周冠宇向Motorsport中文网表示，“像《F1 2019》这款游戏，车非常滑。如果想要快，不能有任何的牵引设置，轮胎下滑程度也非常逼真。所以整场比赛中，你必须保持非常高的专注度。”

“所以对于很多车手，在这段时间里通过电竞的方式，可以有一些事情做来保持自己（驾驶）赛车的专注度。在遇到疫情的情况下，参与电竞是不错的事情。”

适应力优势

威廉姆斯车手乔治·拉塞尔凭借下半程惊人的四连胜，击败另外两位获得过胜利的法拉利车手查尔斯·莱克勒克和红牛的亚历山大·阿尔本，赢得这项官方电竞赛的“冠军”头衔。

但是与同期进行的“F1电竞职业表演赛”比较的话，顶尖的电竞车手凭借更多的练习时间，在模拟平台上实力比职业车手更强。而且事实上，虚拟大奖赛中所有车手用到的赛车，因为关闭了设置而性能完全一致。理论上，如果开放设定，拉塞尔、莱克勒克、周冠宇等原本可以在电竞中速度可以更快。

周冠宇认为，职业车手的优势在于强大的适应能力，一旦找到诀窍就可以很快上手。

“F1这款游戏，需要专属于它的驾驶操作，它和真车有一些区别，所以我很开心自己能够很快适应，因为之前也很少接触，”今年将继续参加F2的周冠宇说道。

“职业车手的基本功会更好，上手比较快，对所有赛道更熟悉。电竞中很多弯需要电竞的走法，职业车手很快可以做到自我的线路调整。但是唯一有一点，（游戏中）赛车和真车不一样。长时间驾驶的话，真的模拟器和游戏有区别，有些车手可能在这一步的转变和调整中遇到困难。“

“但是总体来说，把职业车手放到电竞中和把模拟器车手放到真实赛车中，肯定是前者适应得快很多。”

Guanyu Zhou, UNI Virtuosi Racing Photo by: Joe Portlock / Motorsport Images

雷诺特训

2020赛季F2即将于7月初与F1同期开打，周冠宇将继续代表UNI-Virtuosi车队参赛，力争取得出色的年度成绩来获得申请“F1超级驾照”所需的积分。

目前，已经回到英国的他正在参加雷诺运动学院的集训。每周5天时间都被不同的训练计划安排得满满当当，包括健身训练、卡丁车模拟赛和长距离骑行等。

虽然他之前在上海时也独自进行了一些卡丁车练习，但是与其他雷诺运动学院成员一起回到卡丁车赛道，不仅强度更大，而且有助于重拾竞争的感觉。

“主要是让身体尽快适应，”周冠宇告诉Motorsport中文网，“很久没有开卡丁车，至少对自己的手臂和脖子，能让健身房里无法锻炼到的地方得到锻炼。”

“毕竟卡丁车是所有赛车手起步的地方，和别的车手们一起进行小的模拟比赛，也挺开心的，从中找回一些赛车场竞争的感觉。”