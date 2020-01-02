周冠宇将“助阵”首届F1电竞中国冠军赛决战

2019年首度举行的F1电竞系列赛中国冠军赛，将于1月4-5日在上海徐家汇体育公园举行。从华东、华南、华北、中西四大赛区分站赛晋级的80名选手，将与20位获得“外卡”的选手，一起争夺首届赛季冠军。总决赛的前二名获得者将获得三月前往英国伦敦参加2020年F1电竞全球系列赛职业选秀的资格，有机会加入现役十支F1车队的电子竞技项目。

此次全国总决赛将分三个阶段进行小组赛、半决赛和总决赛。其中，小组赛和首轮半决赛在1月4日举行，次轮半决赛和总决赛于1月5日上演。

首日，全部100名选手将被随机分为A、B、C、D、E五个小组。比赛所选用的赛道场景分别为霍根海姆、斯帕、银石、上汽国际赛车场、蒙扎。每组20位选手将以小组为单位，以18分钟的排位赛决定发车顺序，而比赛长度为现实中正赛圈数的25%。各组正赛成绩排名前七的选手和该组余下选手中排位赛成绩最好的选手共计40人晋级半决赛。

半决赛将采取“40进20”的形式：从小组赛脱颖而出的选手将被分为A、B两组，参加两轮比赛。首轮依然是18分钟排位赛和25%现实长度的正赛，次轮排位赛维持18分钟排位赛，但正赛长度增加至现实中的50%。两轮比赛后，每组总成绩排名前十的选手晋级总决赛。

总决赛同样采取两场比赛制，且保持排位赛（18分钟）和正赛的模式，稍有不同的是第一轮比赛长度为现实中的50%，第二轮则为25%。首轮赛道由现场抽签决定，在霍根海姆、斯帕、银石、蒙扎、巴库中产生；次轮赛道则为指定的上汽国际赛车场。

2019赛季F2“年度最佳新秀”周冠宇将作为“F1电竞中国元年见证官”，与雷诺Vitality电竞车队的Jarno Opmeer作为现场嘉宾亮相。届时，周冠宇将与F1资深评论员潘湧湧、李兵在决赛现场进行解说。

值得一提的是，本次总决赛现场将展出雷诺F1车队的比赛装备，包括雷诺F1车队R.S.18赛车方向盘，以及尼科·霍肯伯格使用过的手套、战靴、赛车服和头盔。