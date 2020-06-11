本周日将是2020赛季开始之前F1虚拟大奖赛最后一次举行。上周日收获了三连胜的拉塞尔，将与威廉姆斯队友尼古拉斯·拉蒂菲继续搭档出战。博塔斯将继摩纳哥之后再度参加，而亚历山大·阿尔本和皮埃尔·加斯利也会加入虚拟蒙特利尔赛道的比赛。

今年担任雷诺车队试车手的周冠宇，将第三次为法国车队参加这项官方电竞系列赛。他的搭档将是同为雷诺运动学院成员的凯奥·科莱特。

这位中国小将前两次参赛都进入了前三名。他在“揭幕战”虚拟巴林的比赛中一举获胜，之后又在虚拟中国大奖赛里“主场”登台。

在那之后，他代表现实中效力的UNI-Virtuosi车队两次参加F2虚拟赛，先在巴塞罗那首回合长距离比赛中取胜，接着在上周日虚拟巴库的冲刺赛里最后时刻冲到第三。这一结果让他保持着参加电竞以来百分百领奖台完赛的纪录。

近期，周冠宇与Motorsport中文网聊起了3个越来参加赛车电竞的感受。虽然虚拟赛道上的比赛与真实世界仍有区别，但他欣赏它的体育精神，同时也找到了为新赛季“做功课”的好办法。

周冠宇对Motorsport中文网说：“一开始我没练过多少，但是后来看到大家都花很多时间去练车，把它视作真正的体育比赛来看待。

“我认为这挺好，它是赛车体育精神的展现。而且（电竞比赛中）你的一大半对手都是今年真实比赛中的对手。通过电竞的竞争，也可以了解一下即将开始比赛的赛道。虽然模拟比赛的感觉和真实的车感有一些不同，但是参加电竞本身感觉挺好。”

目前，周冠宇已经回到英国，与雷诺运动学院的其他“同学”一起训练，备战3周后即将开始的新赛季F2系列赛。

可以理解的是，本周日参加虚拟大奖赛时，周冠宇将得到雷诺工程师的技术支持。这也将让他能够在真实比赛开始前，寻找比赛周末与车队一同工作的感觉。