虚拟勒芒24小时耐力赛下一步发展计划是什么？

带大家重温一下，2020勒芒虚拟大赛是在原实地比赛日期进行的，因为新冠疫情原因，现实中原定的比赛日期被推迟到了9月。比赛由西方汽车俱乐部（ACO）、国际汽联世界耐力锦标赛（FIA WEC）、勒芒电竞系列赛和Motorsport Games公司联合举办，由来自37个国家的200位车手用全球50个入口的170个模拟器在rFactor2上的虚拟萨尔特赛道上进行比赛。

#1 Rebellion Williams Esport Oreca 07 LMP2: Louis Deletraz, Raffaele Marciello, Nikodem Wisniewski, Kuba Brzezinski Photo by: Rebellion Racing

Rebellion Williams Esport车队赢得了比赛总冠军，保时捷则拿下了GTE类别的冠军。发车格里众星云集，吸引到了当下F1明星车手马克斯·维斯塔潘、费尔南多·阿隆索、查尔斯·勒克莱尔、兰多·诺里斯和皮埃尔·加斯利，以及胡安·帕布罗·蒙托亚、简森·巴顿、鲁本斯·巴里切罗、让-埃里克·维尔恩、安东尼奥·菲利克斯·达科斯塔、斯托弗·范多恩、西蒙·伯日诺、小尼尔森·皮盖特、奥利弗·潘尼斯、西蒙娜·德·西尔维斯特罗和托尼·卡南。他们和世界上最棒的电竞玩家一起，以每车四人为一队进行比赛。

这场为期25小时的直播盛典在57个国家进行了播出，包括Eurosport、ESPN和Sky Sports频道，累计收看人数达1420万。并在Facebook、 YouTube和Twitch上收获了860万次观看，社交媒体上#LeMans24Virtual标签也得到了1亿3150万次曝光。比赛获得了许多奖项，包括Leaders Sports 大奖的最佳直播体验和汽车运动大奖的先锋工程奖杯。

已经收获了如此多的成绩，大赛的下一步发展计划是什么？一个重大的动作是，前WEC CEO Gerard Neveu加盟了 Motorsport Games公司，担任其赛车运动顾问。当时他说：“我很激动能和这个团队一起努力，进一步开发公司现有主要直播项目，继续助力把虚拟赛车的快乐传递给全球粉丝。虚拟比赛和电竞已经成为未来赛车界的重要组成部分，很荣幸我能够成为这一非凡现象的一份子。将现实世界中的赛车运动和虚拟比赛相结合，我们可以创造出一个全新的社群，大家不再仅仅是在电视上收看比赛，而是能够真正地参与到世界级的赛车比赛中去。”

Le Mans Virtual Studio Photo by: ACO

今年马上就要迎来这项开创性赛事一周年的日子，那么留下的问题就是如何继续势头把它推动向前？当然，首先有一件同样重要的事是，今年的现实勒芒24小时耐力赛将于8月21日到22日举行。接下来呢？

总的来说，对游戏、电竞、跑车粉丝而言，还有很多好消息……

“我们可以告诉你的是……我们有很多激动人心的计划正在筹备中，” Neveu说，“首先， Motorsport Games、勒芒和西方汽车俱乐部有一个协议，我们将在2023年推出一款专门的电子游戏，献给勒芒24小时耐力赛百年庆贺。这个项目正在开发中，我们有一个专门的团队在为此努力工作。这个游戏将会反映出跑车比赛的氛围和这个神奇的赛事，我敢肯定所有跑车粉丝都会觉得它很有意思。在那之前，我们也在对勒芒虚拟赛做进一步开发，将其发展成一个系列赛事，一个和WEC模式类似的电竞锦标赛。”

我们将使用一样的模式：结合最好的电竞项目和专业赛车手，在四个赛道上比赛，和以前一样使用LMP2和GTE赛车。除此之外，还会有对公众开放的比赛，让大家都可以享受其中。

Circuit atmosphere during the night race Photo by: Xynamic

“最后，我可以告诉你的是，在萨尔特赛道上进行的虚拟勒芒24小时耐力赛将在今年冬天再次举办。我们会和以前一样，有非常著名的车手参加，并将进行盛大转播让粉丝可以实时跟进，我们也计划将赛事的质量提升到另一个等级。8月份现实勒芒24小时耐力赛举行之后，我们还会公布更多关于勒芒虚拟赛事激动人心的消息。”

所以你知道了，虚拟勒芒24小时耐力赛将在今冬回归，同时还有一个新的电竞系列赛供大家欣赏。不止如此，一个全新的勒芒电子游戏即将于勒芒百年大庆期间发售，2023年令人激动的超跑类别也将真正起步。

Le Mans 24 Virtual trophies Photo by: ACO