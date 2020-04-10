六位F1车手发起“为世界而赛”电竞慈善赛

F1在新冠肺炎疫情期间停摆，但是带动了模拟竞赛如火如荼地展开。前一场F1官方“虚拟越南大奖赛”中，以上六位现役车手都参加了比赛。而法拉利车手莱克勒克在个人虚拟大奖赛首秀里，就在替补河内赛道的虚拟阿尔伯特公园赛道上旗开得胜。

那场虚拟比赛结束后，这些年轻F1车手在赛后交流中提议另外开设线上比赛，来安慰再次因技术问题而掉线、没能加入争夺的诺里斯，不过最终决定择日再赛。自那以后，他们就频频以《F1 2019》游戏自己组织比赛。但是现在，他们决定开展更加正式的虚拟竞赛，并且为全球对抗新冠肺炎而做出贡献。

4月11日（本周六）、4月14日（下周二）、4月17日（下周五），英国时间下午6点，莱克勒克领衔的六位现役F1车手将与其他来自F2、F3、电动方程和日本超级方程式的车手组成全明星阵容，进行总共六回合比赛。

莱克勒克在他个人的推特上发表了声明：“能够促成此举是那么高兴。我们都需要团结起来。看到这个集体中的所有人为同一个目标携手共进感觉好极了。”

其他已经确定参赛的车手还有在马拉喀什E-Prix中获胜并领跑FE积分榜的安东尼奥·菲利克斯·达科斯塔、法拉利车手学院成员卡勒姆·埃洛特和久利亚诺·阿莱西、日本超级方程式冠军尼克·卡西迪、雷诺运动学院成员克里斯蒂安·伦德嘉德、哈斯F1车队的两名替补车手皮埃特罗·菲迪帕尔蒂和路易·德莱特拉兹，以及肖恩·格莱尔、安东尼奥·弗奥科、亚瑟·莱克勒克、卢卡·萨尔瓦多里、卢卡·阿尔本。

另外，皇家马德里门将Thibaut Courtois也将参加。比利时人近期踊跃参加赛车电竞，包括Veloce Esports和Motorsport Games共同呈现的电竞系列赛。

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Max Verstappen, Red Bull Racing, Lando Norris, McLaren, George Russell, Williams Racing, Alexander Albon, Toro Rosso, and Charles Leclerc, Ferrari Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

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