登入

Motorsport Network

TV Buy tickets Store

Download your apps

© 2020 Motorsport Network. 保留所有权
TV Buy tickets Store
Previous
eSports / 突发新闻

六位F1车手发起“为世界而赛”电竞慈善赛

shares
comments
六位F1车手发起“为世界而赛”电竞慈善赛
By:
2020年4月10日 下午6:27

查尔斯·莱克勒克、兰多·诺里斯、亚历山大·阿尔本、乔治·拉塞尔、尼古拉斯·拉蒂菲、安东尼奥·吉奥维纳兹共同组织在下周举行一项模拟器冠军赛，目标筹集10万美元捐助给世界卫生组织的新冠病毒协同响应基金。

F1在新冠肺炎疫情期间停摆，但是带动了模拟竞赛如火如荼地展开。前一场F1官方“虚拟越南大奖赛”中，以上六位现役车手都参加了比赛。而法拉利车手莱克勒克在个人虚拟大奖赛首秀里，就在替补河内赛道的虚拟阿尔伯特公园赛道上旗开得胜。

那场虚拟比赛结束后，这些年轻F1车手在赛后交流中提议另外开设线上比赛，来安慰再次因技术问题而掉线、没能加入争夺的诺里斯，不过最终决定择日再赛。自那以后，他们就频频以《F1 2019》游戏自己组织比赛。但是现在，他们决定开展更加正式的虚拟竞赛，并且为全球对抗新冠肺炎而做出贡献。

4月11日（本周六）、4月14日（下周二）、4月17日（下周五），英国时间下午6点，莱克勒克领衔的六位现役F1车手将与其他来自F2、F3、电动方程和日本超级方程式的车手组成全明星阵容，进行总共六回合比赛。

莱克勒克在他个人的推特上发表了声明：“能够促成此举是那么高兴。我们都需要团结起来。看到这个集体中的所有人为同一个目标携手共进感觉好极了。”

其他已经确定参赛的车手还有在马拉喀什E-Prix中获胜并领跑FE积分榜的安东尼奥·菲利克斯·达科斯塔、法拉利车手学院成员卡勒姆·埃洛特和久利亚诺·阿莱西、日本超级方程式冠军尼克·卡西迪、雷诺运动学院成员克里斯蒂安·伦德嘉德、哈斯F1车队的两名替补车手皮埃特罗·菲迪帕尔蒂和路易·德莱特拉兹，以及肖恩·格莱尔、安东尼奥·弗奥科、亚瑟·莱克勒克、卢卡·萨尔瓦多里、卢卡·阿尔本。

另外，皇家马德里门将Thibaut Courtois也将参加。比利时人近期踊跃参加赛车电竞，包括Veloce Esports和Motorsport Games共同呈现的电竞系列赛。

捐款方式： https://tiltify.com/@nicholaslatifi/race-for-the-world-covid-19-fund

Max Verstappen, Red Bull Racing, Lando Norris, McLaren, George Russell, Williams Racing, Alexander Albon, Toro Rosso, and Charles Leclerc, Ferrari

Max Verstappen, Red Bull Racing, Lando Norris, McLaren, George Russell, Williams Racing, Alexander Albon, Toro Rosso, and Charles Leclerc, Ferrari

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Related video

Next article
莱克勒克电竞首秀获胜，但诺里斯再抢风头

Previous article

莱克勒克电竞首秀获胜，但诺里斯再抢风头
Load comments

About this article

Series eSports
Author Frankie Mao

Trending

1
eSports

六位F1车手发起“为世界而赛”电竞慈善赛

13m

Latest news

六位F1车手发起“为世界而赛”电竞慈善赛
eSpt

六位F1车手发起“为世界而赛”电竞慈善赛

莱克勒克电竞首秀获胜，但诺里斯再抢风头
F1

莱克勒克电竞首秀获胜，但诺里斯再抢风头

四月最佳电竞赛事
eSpt

四月最佳电竞赛事

莱克勒克领衔参加第二场F1虚拟大奖赛
F1

莱克勒克领衔参加第二场F1虚拟大奖赛

F1电竞比赛教会我们的五件事
eSpt

F1电竞比赛教会我们的五件事

Subscribe to our newsletter

The Motorsport.com app

Series

Motorsport Network

Contact us

© 2020 Motorsport Network. 保留所有权