DTM展示1000bhp电动原型赛车

作为DTM电动项目的一部分，该车将能够达到超过300公里/小时的速度。这要归功于舍弗勒（Schaeffler）开发的1000bhp全电动动力系统和无级变速扭矩分配系统。

它还将利用舍弗勒-帕拉万（Schaeffler-Paravan）的线控驱动技术，该技术已经在本赛季DTM的蒂莫·格洛克、马克西米利安·布克（Maximilian Buhk）和索菲娅·弗洛尔什的车上使用，但效果不一。

该模型是继去年在霍根海姆举行的赛季决赛中首次展示的演示车之后的又一个模型。该模型最近在红牛环完成了 "无人驾驶 "运行——卫冕DTM奖杯冠军Tim Heinemann在格拉茨的模拟器上远程控制该原型车。

虽然关于围绕DTM电动（DTM Electric ）项目建立的锦标赛的确切细节尚未透露，但DTM表示，赛事将允许竞争者以其特定的设计特点来调整底盘，这表明它将对制造商开放。

"DTM电动设计模型给人留下了非常好的印象，我们希望通过DTM电动车与成熟的DTM一起建立一个全新的、绝对出色的和全球电气化的比赛系列，"ITR总经理Benedikt Bohme说。"下一步将是把我们从演示车中了解到的性能与设计模型（Design Model）的外观结合起来"。

ITR在2019年首次披露了其对全电动支援系列赛的愿景，其中设想了大型机器人在没有人类干预的情况下更换轮胎和电池。去年首次展示一辆演示车时，DTM表示每场比赛将持续30分钟，在维修站期间有可能自动更换电池。

舍弗勒汽车技术首席执行官马Matthias Zink补充说："在北环赛道发布DTM电动车的下一个发展水平是我们作为电动车先驱的一个重要里程碑。 该车的技术和外观已经非常接近于2023年以后的赛车。我们要感谢所有参与实施的合作伙伴"。