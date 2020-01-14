Gonçalves死亡事故始末

沙特阿拉伯时间上午10点08分。达喀尔的PCO(比赛操控中心)收到了Paulo Gonçalves (8号Hero)的摩托车大幅度减速和突然停止的警报。事发前，他在该赛段以第八位发车，并在3:17分赶上了好友Kevin Benavides（本田）后追至第四名。

于是，赛事组织方开始调查究竟发生了什么。但他们立即得到了来自Toby Price （1号KTM）的确认。从第11位发车的他当时就排在葡萄牙人之后。在骨折的情况下赢得2019达喀尔比赛的澳大利亚人，按下了Gonçalves赛车上的红色求助按钮。显然，有状况发生。

赛事组织方ASO即刻启动了应急装置。八分钟后七架赛事直升机中的一架降落在了事故发生地——第七赛段进行至276公里处的地方。

医生们着陆后试图救活Goncalves。 Price也施以了援手。但几分钟后他们还是未能成功。葡萄牙人的身体面朝上，静止不动，在猛烈撞击地面后心肺停止，身上盖着保暖毯。Prince帮助医生抬起担架，把Goncalves抬到直升机上，送到最近的莱拉医院。

但是刚刚紧急迫降到医疗设施，专业人员便确认了这名40岁的葡萄牙车手死亡的消息。

事故发生在大平原上，前方有几座沙丘，危险程度达到2级（最大为3级）的区域长达5公里，下达至底部后，紧接着的是急剧陡峭的下降。若干位车手向Motorsport.com解释了事发地的情况。达喀尔传奇车手的Toby Price泣不成声。Kevin Benavides和 Stefan Svitko同样因事故而停下了比赛步伐，但在发现无能为力后继续踏上了征程。

几分钟后，Goncalves的合伙人兼姐夫（Paulo妻子的弟弟）Joaquim Rodrigues抵达。当他们告知他这一消息时，这位1米81米的硬汉双膝跪倒在地。尽管参加过四次达喀尔的赛事，但在沙漠中这没有能够给予他任何的慰藉。

Benavides在471公里的加油中被告知Gonçalves躺在地上，并且已经身亡。阿根廷人倒在地上，哭得伤心欲绝。在摩托车组别中，比赛以120公里/小时的平均速度落下帷幕，泪水涌向宿营地。Benavides赢得了比赛，但这是他职业生涯中最痛苦的胜利。不过至少，这是为了向Goncalves，这位曾经在本田资助过他的朋友，他的兄弟致敬。

“这是你永远不想要的经历。我已经和Etienne (Lavigne，达喀尔前总监)有过这样的经历。那是非常艰难的时期。我们是为那些想体验冒险的车手和车迷们而来的。有些人是为胜利而来的。Paulo和我们在一起很多年了，我们都认识他，他是拉力赛中的一个重要人物，他在第三赛道的时候损坏了引擎弄坏了引擎，修好了然后重新开始……这充分说明了他的意志。这是非常困难的时刻。我们在这里所经历的恰恰是和梦想、享受和看到快乐的人所相反的，现在我们必须经历最糟糕的时刻。”达喀尔赛事总监David Castera表示。

当地时间20点，达喀尔所有的宿营地都在篝火旁集合，大屏幕显示着每天会议的信息。寂静是阴森森的，只有发电机永不停止的声响在空气中回荡。繁星满天的夜空中，又有一位新成员加入了这个令人难忘的俱乐部。

自2015年以来，达喀尔已经忘记了它的主角之一失去生命是什么样子。这个星期天，整个阵营又一次无情地记住了这件事。沙特阿拉伯的冒险已经开始改变。每个沙丘背后都隐藏着危险。

翻译/小飞侠

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