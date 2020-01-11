Al-Attiyah希望巴顿将来与阿隆索一起参加达喀尔

身为Al Attiyah领军的丰田车队的一员，阿隆索正在奋战其个人的首场达喀尔比赛。经过这场马拉松赛事前半程的角逐后，阿隆索的总排名暂列第16位。

尽管第二天两个小时的维修延误让他失去了登上头条的机会，但这位两届F1世界冠军却创造了几轮领先的速度，给他的常规对手们留下了深刻的印象。

Al-Attiyah也表示，阿隆索在周五最近几个赛段中的表现都引起了他的注意。西班牙人的完赛成绩甚至领先于Al Attiyah经验丰富的丰田队友Giniel de Villiers 和Bernhard ten Brinke。

“真是个美妙的周末”谈到阿隆索的表现时Al-Attiyah表示，“只有一天，他的运气挺糟糕。但是你可以看到他的表现，真的，今天他让我大吃一惊——他的表现比Giniel好得多，比Ten Brinke也更出色。”

“身为初来乍到达喀尔的新手……我知道他是个硬汉，正在学习。这很好，因为这意味着明年他也会参加达喀尔。”

尽管这一说法似乎有些开玩笑的成分，但Al-Attiyah随后重申了他认为阿隆索重返达喀尔的可能性。

当被问及是否期待阿隆索在2021年向胜利发起冲击时，Al-Attiyah表示:“冠军?我不知道，你需要时间。你需要有很丰富的经验。”

“我相信他会努力的，如果他能进入前三或前五，那就很好了。我们需要他。我相信他会带来更多的F1车手，也许是简森·巴顿，为什么不可能呢?”

“我在墨西哥Baja1000拉力赛中看到了他（巴顿）。他参加了比赛，我想为什么不呢，他也可以参加达喀尔。”

2015和16赛季，同样身为F1世界冠军的巴顿在曾担任阿隆索在迈凯伦车队的队友。随后他便结束了自己的全职大奖赛生涯。

此后，英国人代表本田成为了超级GT锦标赛的冠军。但2020年他尚未有任何确定的全职参赛计划。上个月，巴顿参加了摩洛哥举行的Baja1000越野赛，并由于机械故障在沙漠中被困了17个小时。

翻译/小飞侠