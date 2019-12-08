阿隆索自认首次征战达喀尔没机会获胜

这位两届F1世界冠军即将在明年一月参加第一次在沙特阿拉伯举行的达喀尔。今年的世界耐力锦标赛在勒芒结束之后，阿隆索萌生了挑战这项世界最艰苦、最危险汽车赛事的兴趣。

很快，他就与丰田Gazoo车队南非分部开始了备战工作，包括在南非沙漠里进行测试，又在摩洛哥和沙特阿拉伯参加了两场拉力赛。

2020年达喀尔将在1月5日开始，距今不到一个月的时间。在巴黎出席2019年国际汽联年度颁奖前，阿隆索被问及是否对这项新挑战做好准备。

“如果我去那里享受这次的经验，是的，” 他回答说，“如果我去那里最大限度地跑好比赛，是的；如果说赢得达喀尔，那我感觉没有准备好。”

“我完全清楚自己缺乏经验。其他我尝试的比赛，如Indy、勒芒或戴通纳，我感觉相当有竞争力，感觉自己可以达到争夺胜利的水平。但是对于达喀尔，我认为我没有到这个水平，我需要实际一点，但是我会采取不同的策略。我不会力争（每个赛段）跑得最快，希望可以在最后获得好名次。”

阿隆索将成为达喀尔历史上第22位参赛的F1车手。同样是勒芒冠军得主的杰基·伊克斯曾经14次参赛，获得过一次冠军（1983）和两次亚军（1986和1989）。之后，法国人Jean-Louis Schlesser在1999和2000年连续两届赛事胜出。

达喀尔一直是每年全球赛车运动的开年赛事。这意味着在完成两个星期的比赛后，阿隆索可以继续为他包揽三皇冠赛事胜利的目标准备，而在夺下勒芒之后，唯一等待他征服的只有Indy 500。

去年，阿隆索第二次与迈凯伦联手参赛，却没有闯过排位赛。不出意外的话，西班牙人将在今年再次前往印第安那波利斯，但是没有确认驾驶哪支车队的赛车。

“显然现在的重心和首要任务是达喀尔，所以我不会把太多的精力或者一切都放在Indy 500，” 在巴黎被问到今年是否会找更有经验的车队合作时，阿隆索回答说，“但是明年也是打算参加Indy 500，那是现在我想赢得得比赛，也是我的主要目标。我会全力准备好。”

“今年的Indy 500是赛季里的最低谷，否则就是一个完美的赛季，因为其他我参加的每场比赛，我都赢了，戴通纳、赛百灵、斯帕和勒芒。不过那场比赛我都没有发车，所以可能不算参加。看来纪录还是在的！”

“我认为我需要尽可能找到能有竞争力的机会。上一次的经历很悲伤，不够有竞争力，没有准备充分。我们尽了全力，但是准备有点晚，耽误了。”

“你仍然相信最后会有竞争力，但是我们遇到了很多问题。我在周三发生了意外。所有方面都遇到阻碍。希望这一次可以好一点。”