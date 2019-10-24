阿隆索正式宣布参加2020年达喀尔

2018赛季结束后从F1退役的阿隆索，正在为冲击“三皇冠”而努力。已经拥有摩纳哥大奖赛和勒芒24小时胜利的他，只剩下Indy 500有待完成。不过与此同时，他也萌生了挑战拉力赛场的兴趣，而且是最为艰险的达喀尔。

过去几个月里，阿隆索已经与丰田完成了一系列测试项目来评估参赛的可能性，包括在南非完成拉力赛首秀，以及两周前参加了摩洛哥拉力赛。在摩洛哥的比赛中，西班牙人一度处于前十名，直到发生撞车。

本周末的WRC西班牙拉力赛前，在Tarragona举行的新闻发布会上，阿隆索将参加2020年达喀尔的消息得到官方确认。

届时，他将驾驶由丰田Gazoo车队南非分布运作的Hilux 4x4赛车，搭档领航员Marc Coma参赛。而日本制造商将派出四辆赛车的庞大阵容，包括卫冕冠军Nasser Al-Attiyah、Giniel de Villiers和Bernhard ten Brinke。

达喀尔拉力赛始于1979年，最早的路线是从法国巴黎至塞内加尔达喀尔，因为极端艰苦和充满死亡的威胁而闻名，而且也是每一年全球汽车运动的开年大赛。2009年，达喀尔移师南美洲举行。而明年的比赛将首次在沙特阿拉伯举行，时间为1月5日至1月17日。