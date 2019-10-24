两届F1世界冠军费尔南多·阿隆索正式确认将与丰田一起在明年一月前往沙特阿拉伯参加达喀尔拉力赛。
2018赛季结束后从F1退役的阿隆索，正在为冲击“三皇冠”而努力。已经拥有摩纳哥大奖赛和勒芒24小时胜利的他，只剩下Indy 500有待完成。不过与此同时，他也萌生了挑战拉力赛场的兴趣，而且是最为艰险的达喀尔。
过去几个月里，阿隆索已经与丰田完成了一系列测试项目来评估参赛的可能性，包括在南非完成拉力赛首秀，以及两周前参加了摩洛哥拉力赛。在摩洛哥的比赛中，西班牙人一度处于前十名，直到发生撞车。
本周末的WRC西班牙拉力赛前，在Tarragona举行的新闻发布会上，阿隆索将参加2020年达喀尔的消息得到官方确认。
届时，他将驾驶由丰田Gazoo车队南非分布运作的Hilux 4x4赛车，搭档领航员Marc Coma参赛。而日本制造商将派出四辆赛车的庞大阵容，包括卫冕冠军Nasser Al-Attiyah、Giniel de Villiers和Bernhard ten Brinke。
达喀尔拉力赛始于1979年，最早的路线是从法国巴黎至塞内加尔达喀尔，因为极端艰苦和充满死亡的威胁而闻名，而且也是每一年全球汽车运动的开年大赛。2009年，达喀尔移师南美洲举行。而明年的比赛将首次在沙特阿拉伯举行，时间为1月5日至1月17日。
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|Frankie Mao
阿隆索正式宣布参加2020年达喀尔
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