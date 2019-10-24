登入

Motorsport Network

TV Buy tickets Store

Download your apps

© 2019 Motorsport Network. 保留所有权
TV Buy tickets Store
Previous
达喀尔 / 突发新闻

阿隆索正式宣布参加2020年达喀尔

shares
comments
阿隆索正式宣布参加2020年达喀尔
By:
2019年10月24日 下午6:36

两届F1世界冠军费尔南多·阿隆索正式确认将与丰田一起在明年一月前往沙特阿拉伯参加达喀尔拉力赛。

Fernando Alonso, Toyota Gazoo Racing, Carlos Sainz, X-Raid Team
#314 Toyota Gazoo Racing Toyota Hilux: Fernando Alonso, Marc Coma
Toyota Gazoo Racing Toyota Hilux: Fernando Alonso, Marc Coma
#314 Toyota Gazoo Racing Toyota Hilux: Fernando Alonso, Marc Coma

2018赛季结束后从F1退役的阿隆索，正在为冲击“三皇冠”而努力。已经拥有摩纳哥大奖赛和勒芒24小时胜利的他，只剩下Indy 500有待完成。不过与此同时，他也萌生了挑战拉力赛场的兴趣，而且是最为艰险的达喀尔。

过去几个月里，阿隆索已经与丰田完成了一系列测试项目来评估参赛的可能性，包括在南非完成拉力赛首秀，以及两周前参加了摩洛哥拉力赛。在摩洛哥的比赛中，西班牙人一度处于前十名，直到发生撞车。

本周末的WRC西班牙拉力赛前，在Tarragona举行的新闻发布会上，阿隆索将参加2020年达喀尔的消息得到官方确认。

届时，他将驾驶由丰田Gazoo车队南非分布运作的Hilux 4x4赛车，搭档领航员Marc Coma参赛。而日本制造商将派出四辆赛车的庞大阵容，包括卫冕冠军Nasser Al-Attiyah、Giniel de Villiers和Bernhard ten Brinke。

达喀尔拉力赛始于1979年，最早的路线是从法国巴黎至塞内加尔达喀尔，因为极端艰苦和充满死亡的威胁而闻名，而且也是每一年全球汽车运动的开年大赛。2009年，达喀尔移师南美洲举行。而明年的比赛将首次在沙特阿拉伯举行，时间为1月5日至1月17日。

 

Next article
阿隆索承认“永远”无法为达喀尔做好万全准备

Previous article

阿隆索承认“永远”无法为达喀尔做好万全准备
Load comments

About this article

Series 达喀尔
车手 费尔南多 阿隆索 Shop Now
Author Frankie Mao

Trending

1
电动方程式

四家德国制造商参赛制造Formula E“德甲”既视感

20m
2
电动方程式

FE电动方程式公开招标2018年底盘和电池供应商

3
Formula 1

马尔科：加斯利已经从“降级”挫折中恢复

Latest news

阿隆索正式宣布参加2020年达喀尔
DAKR

阿隆索正式宣布参加2020年达喀尔

阿隆索承认“永远”无法为达喀尔做好万全准备
DAKR

阿隆索承认“永远”无法为达喀尔做好万全准备

阿隆索与丰田开始备战2020年达喀尔拉力赛
DAKR

阿隆索与丰田开始备战2020年达喀尔拉力赛

莱万多夫斯基梦想参加达喀尔
DAKR

莱万多夫斯基梦想参加达喀尔

前上港主帅维拉斯-博阿斯将出战2018达喀尔
DAKR

前上港主帅维拉斯-博阿斯将出战2018达喀尔

Subscribe to our newsletter

The Motorsport.com app

Series

Motorsport Network

Contact us

© 2019 Motorsport Network. 保留所有权