阿隆索：参加达喀尔不是为了作秀

今年以环境极其艰苦而著称的达喀尔，首次移师沙特阿拉伯的沙漠中进行，而这位2005和2006年F1世界冠军获得者，在赢得连续二届勒芒24小时耐力赛后，第一次踏上达喀尔拉力赛的征程。他驾驶由丰田Gazoo车队南非分部运作的四辆Hilux赛车之一，搭档领航员马可·科马。

为了备战这次全新的挑战，阿隆索参加了一系列测试和实战，包括Lichtenburg 400和摩洛哥拉力赛，并且在最近一次Ula-Neom拉力赛中登上了领奖台。

阿隆索的参赛无疑使得今年的达喀尔受到更多关注，但是他表示自己不是为了证明任何事情。

“我无需证明任何事情，我只是为了好玩，”他在赛前的新闻发布会上表示，“如果我能跑好达喀尔，在越野或者拉力赛事中跑得快，我就没有其他需要证明的事情。让其他人来赢取我赢过的比赛，然后在越野赛中飞驰。”

“我不是来做宣传的，我不需要。我原本可以去参加其他赛事，在那里会自在很多。这对我是一项全新的赛事，超出了我的掌控范围。这不是一场秀。当比赛开始信号灯熄灭的时候，你就要同最优秀的选手竞争。但是我绝对有勇气接受挑战。”

#310 Hallspeed Toyota: Fernando Alonso, Marc Coma Photo by: Toyota Racing

此前阿隆索曾承认，他觉得自己第一次出战达喀尔是没有机会获胜的。在比赛打响之际，他再次重申已经做好了足够的心理建设，尽管他也怀揣着很高的期望。

“无论我做什么，总是抱着非常高的期待，卡丁车赛、拉力赛或者24小时耐力赛，”西班牙人说，“我们试着找乐趣，那么就不会有人感到失望很大。大家需要理解这项赛事里有很多优秀的车手、赛车和传奇人物。”

“你不得不保持现实，了解所有事情都是有极限的。我参加了些测试，如摩洛哥拉力赛，但那时可没有180辆摩托车跑在前面。赛段、赛道……所有东西变化都很大。必须要非常认真地面对所有事情，因为比赛没有任何犯错的余地。”

当被问及具体的目标时，阿隆索声称他放眼于前十五名，但是首先要保证完成全程比赛。

“这取决于赛段的难度，在纯速度方面，可能比较合理的是第10-15名，”他说，“如果赛事很难，而我经受住挑战的话，那么可能前进几个名次。”

“只有过了几个赛段之后才知道。我需要在前两个赛段里不出问题。之后定目标会简单一点。主要任务是完成比赛。那样我就能说我实现了目标，可以说我完成了达喀尔。你总会担心车辆出现什么问题。”

对于首次在沙特阿拉伯进行的达喀尔，阿隆索看好丰田队友Nasser Al-Attiyah获得胜利，但是也认为比赛难以预料。

“这届达喀尔，我最看好的是Nasser。他对赛车驾驭自如，并且他了解这片土地。Yazeed（Al Rajhi）也会非常快。还有卡洛斯（塞恩斯）和（斯特凡）彼得汉塞尔。他们都是最快的车手。但他们也都参加了摩洛哥拉力赛，结果获胜的是（Giniel）de Villiers。这项比赛就是如此。”