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News in depth
阿隆索正式宣布参加2020年达喀尔
两届F1世界冠军费尔南多·阿隆索正式确认将与丰田一起在明年一月前往沙特阿拉伯参加达喀尔拉力赛。
国际汽联数据库尽在你手!
国际汽联官方网站FIA.com正式启用由Motorsport Stats开发的一项全新服务。作为Motorsport赛车网络平台的重要组成，Motorsport Stats成为国际汽联赛事成绩和统计数据库的官方供应商。
阿隆索承认“永远”无法为达喀尔做好万全准备
费尔南多·阿隆索在纳米比亚完成了为期四天的测试，他说他似乎永远不能做好充分准备来迎接达喀尔拉力赛，但他希望自己能够享受比赛。
阿隆索与丰田开始备战2020年达喀尔拉力赛
近日，在公布2020年首次参加达喀尔拉力赛的计划之后，两届世界冠军费尔南多·阿隆索与丰田Gazoo车队透露了首个阶段的备战计划。
电影《赛车英雄》：五个故事，一种不朽的精神
米歇尔·莫滕、米卡·哈基宁、汤姆·克里斯滕森、菲利普·马萨将在重大赛车电影中登场亮相。
莱万多夫斯基梦想参加达喀尔
拜仁慕尼黑前锋罗伯特•莱万多夫斯基透露，他希望在足球生涯结束后参加达喀尔拉力赛。
前上港主帅维拉斯-博阿斯将出战2018达喀尔
刚刚正式卸任上海上港主教练一职的葡萄牙人安德雷•维拉斯-博阿斯，确认将参加2018年达喀尔拉力赛。
波兰无缘2018赛季WRC赛历
当波兰拉力赛的观众秩序在今年再度“告急”，FIA决定让土耳其顶替其在2018赛季WRC世界拉力锦标赛中的"位置"。
塔纳克赢下德国站，奥吉尔重回积分领跑
奥尔特·塔纳克赢下生涯第二胜，让M-Sport车队首次登顶德国。赛前领跑积分榜的泰瑞·诺伊维尔因赛车故障最终颗粒无收，使塞巴斯蒂安·奥吉尔重回榜首位。
雪铁龙：期待勒布未来能测砂石路
在收获颇丰的“柏油路测试”后，雪铁龙WRC项目老板伊芙·马顿希望塞巴斯蒂安·勒布未来能参加车队的砂石路测试。
米克为雪铁龙拿下赛季首胜
虽然在最后赛段离奇驶入一处停车场，克里斯·米克最终有惊无险地拿下WRC墨西哥拉力赛冠军。
墨西哥SS1：哈尼宁领跑揭幕赛段
在墨西哥拉力赛揭幕赛段过后，丰田车手尤哈·哈尼宁占据成绩榜头名。
Trending
雪铁龙：2017赛季不佳开局源于“准备时间缺乏”
雪铁龙技术总监劳伦·弗雷戈西（Laurent Fregosi）称准备时间的缺乏是队史最糟WRC开局的”罪魁祸首“。
标致车队宣布参加2017丝绸之路拉力赛 2018赛事将迎摩托车组
巴黎时间3月2日，第七届（2017）丝绸之路拉力赛纟（SWR）在巴黎香榭丽舍大街举行新闻发布会，并正式宣布从2018年开始，比赛将加入摩托车组。丝绸之路拉力赛自2009年的第一届比赛以来，将首次在2018年迎来摩托车组。
2017，WRC史上最焦灼冠军争夺？
从围场各位车队经理的口中得知，2017赛季WRC世界拉力锦标赛或将是赛事史上争夺世界冠军中最”开放“的一季。
WRC:“混合动力”数年内不会被引入
FIA表示"混合动力"在5年内不会被引入WRC世界拉力锦标赛。
FIA：要给超速的WRC“踩刹车”
WRC赛段过快的车速令FIA已难坐以旁观。
丰田“回归首胜”！拉特瓦拉四度称雄瑞典
芬兰名将雅利·马蒂·拉特瓦拉用稳定发挥，为丰田赢得自1999年中国拉力赛后的首场WRC胜利。
蒙特卡洛拉力赛：奥吉尔首次代表M-Sport获胜
今年首次以M-Sport车手身份参加WRC的塞巴斯蒂安•奥吉尔取得2017赛季的开门红，但他的队友奥特•塔纳克在最后一天发生意外，令车队错过包揽冠、亚军的机会。
蒙特卡洛拉力赛：诺伊维尔赛车受损，将第一拱手让给奥吉尔
WRC蒙特卡洛拉力赛周六赛程结束后，蒂耶利•诺伊维尔的现代赛车在当日最后一个赛段意外损坏了后悬挂，使得卫冕冠军塞巴斯蒂安‧奥吉尔在总时间上反超后取得领先。
蒙特卡洛拉力赛：诺伊维尔领先，奥吉尔展开追击
2017年世界拉力锦标赛（WRC）蒙特卡洛拉力赛进入第二天争夺，现代车手蒂耶利‧诺伊维尔继续一马当先，而四届世界冠军塞巴斯蒂安‧奥吉尔奋力杀回第二。
现代折损大将，帕登退出蒙特卡洛拉力赛
在首个赛段发生导致观众死亡的意外事故后，现代车队做出决定，让海登·帕登的赛车退出本届蒙特卡洛拉力赛。
蒙特卡洛拉力赛：第一赛段取消，一名观众意外身亡
世界拉力锦标赛（WRC）2017年刚刚揭开大幕就传来噩耗，不仅第一赛段因现代车队4号赛车的事故而取消，而且一名观众受到牵连后不治身亡。
2017达喀尔落幕：彼得汉塞尔第十三次称王
斯蒂芬‧彼得汉塞尔在一场“内战”中击败WRC传奇车手塞巴斯蒂安‧勒布，连续两年为标致车队拿下达喀尔拉力赛的胜利，更将个人达喀尔的夺冠纪录累积到13次。与此同时，标致包揽汽车组前三名。