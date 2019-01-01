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F1电竞中国冠军赛：华北区分站赛落幕，冠军尹正领衔20强选手晋级全国总决
2019赛季F1临近尾声，F1全球电竞系列赛中国冠军赛也在上周末上演了华北区分站赛的激烈角逐，选手尹正和张怀宇分获冠、亚军，将领衔20强选手晋级明年1月4至5日的全国总决赛。
F1电竞中国冠军赛：华东分站赛激情上演，20名选手率先入围全国总决赛
上周末，F1电竞中国冠军赛华东分区分站赛在上海经过激烈争夺后完美收官，点燃了这项竞速电子竞技赛事向全国总决赛迈进的“战火”。
F1电竞中国冠军赛预选赛即将展开
F1赛季进入夏休期之际，世界一级方程式电竞中国冠军赛2019赛季预选赛的报名启动仪式在上海举行。
首个“国”字号电竞赛车赛事登场，中国电竞赛车锦标赛（CERC）在北京正式启动
“感受速度与激情，打造全民电竞赛车盛事”。中国最高等级，同时也是规模最大的电子竞技赛车赛事——中国电竞赛车锦标赛（CERC），于7月18日，在北京813创意产业园举行盛大的赛事启动仪式。
首届F1电竞全球系列赛中国锦标赛揭幕日期确定
F1确认首届F1电竞全球系列赛中国锦标赛（F1 New Balance Esports Series China Championship ）将于8月4日在上海正式开启，届时前二名获得者将参加2020年F1电竞全球系列赛职业选拔赛（F1 Esports Pro Draft）。
勒芒电子竞技系列赛报名正式启动
由Motorsport Network网络平台和ACO（西北汽车俱乐部）全新联合推出的勒芒电子竞技系列赛，现正式开放报名。
九支F1车队加入电竞系列赛，独缺法拉利
今年F1世界锦标赛十支参赛队伍中将有九支参加F1电子竞技系列赛，唯独法拉利不参与。
NIO EP9刷新“真理之环”单圈纪录
5月12日，NIO EP9以6分45秒90打破”真理之环“——纽博格林北环赛道的民用车最快圈速。
电动车，大众的未来发展方向！
在德国沃尔夫斯堡所举办的2017年媒体及投资者发布会上，大众集团重申集团策略：成为未来电动车的领导者。
柯尼塞格发布Regera裸妆版
瑞典超跑制造商柯尼塞格为Regera推出一款特别版——碳纤维裸妆，车身采用没有涂装的碳纤维原色，座舱和内饰使用大量的原色设计，这是非骨灰级车迷所不能接受的纯粹。
Italdesign发布全新V10超跑，量产仅5辆
意大利品牌Italdesign发布全新设计的V10超级跑车，仅限量发行5辆，目标客户是“收藏家和独具慧眼的爱好者”。该车将在三月揭幕的日内瓦国际车展中展出，预计年底开始交付车主。
最强混动轿车面世，保时捷推671匹Panamera旗舰
保时捷发布Panamera Turbo S E-Hybrid高性能插电混动版，该车被视为第二代Panamera的性能旗舰，峰值马力输出达到671匹。预计7月上市销售，英国市场售价137,140英镑（约合人民币118万元）。
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梅赛德斯AMG发布多款特别限量版新车
梅赛德斯AMG将在三月揭幕的日内瓦国际车展发布多款特别限量版车型，包括AMG GT C50周年纪念版、C63敞篷版、C63 S海水蓝敞篷限量版、C43 4Matic轿跑版和C43 4Matic暗夜敞篷版 ，每款车都将拥有独特的车身配色和装饰以及独特的配置清单。
阿斯顿-马丁发布红牛特别版Vantage
阿斯顿-马丁推出红牛特别版Vantage，以纪念与红牛车队的合作，携手打造的AM-RB 001超级跑车正准备投入量产。
Motor1.com推出全球汽车购物平台
汽车评论和新闻行业的领先者——Motor1.com，推出包含390万辆新车以及二手车的汽车购物平台。
纽北圈速新王者，美国超跑SCG 003S三月首发
美国赛车制造商SCG将在三月的日内瓦国际车展发布旗下首款超级跑车——SCG 003S，并计划刷新纽博格林北环量产车圈速纪录。
向007致敬！路特斯发布Evora Sport 410特别版
路特斯发布Evora Sport 410特别版，致敬40年前在007电影《海底城》中出现的Esprit S1车型。该款车由路特斯个性定制部操刀，仅此一辆，但会对外发售。
V12自吸引擎绝唱，法拉利发布812 Superfast
法拉利发布全新设计的812 Superfast双座豪华GT跑车，该车做为F12 Berlinetta的升级版本，拥有789匹马力，成为法拉利历史上最强劲的前置发动机量产车。
百辆敞篷版帕加尼Huayra已“名车有主”
意大利超跑制造商帕加尼发布新款Huayra Roadster（敞篷版），新车将亮相下月揭幕的日内瓦国际车展，限量发行100辆，售价228万欧元（约合人民币1654万元），并且都已“名车有主”。
梅赛德斯-奔驰将发布迈巴赫G650 Landaulet
梅赛德斯-奔驰在旗下G级豪华越野车完成最后一次换代就将退出舞台之际，特别研制的迈巴赫G650 Landaulet将于三月揭幕的日内瓦国际车展全球首发为这款长达38年历史的经典。
400匹马力百公里加速4.1秒，奥迪推新款RS3 Sportback
奥迪在去年9月的巴黎国际车展发布400 匹马力的RS3高性能三厢轿车，而Sportback两厢掀背版终于也获得这套动力的加持，将于下月揭幕的日内瓦国际车展全球首发。
保时捷Panamera高性能混动三月首发
保时捷将在三月的日内瓦国际车展推出E-Hybrid高性能混动版本，峰值马力输出将超过500匹，极速超过290公里/小时。
奥迪RS Q5三月首发，百公里加速5秒
据奥迪运动总裁斯蒂芬•温克尔曼透露，一款全新研发的RS高性能SUV将在三月的日内瓦车展全球首发，极有可能为RS Q5。
布加迪1500匹马力顶级机械艺术Chiron开始量产
在位于法国莫尔塞姆的布加迪工厂，二十位布加迪顶级技师将1800个零部件组装成马力高达1500 匹的新一代超级跑车——Chiron。