2016年11月4日，上海 — 来自奥迪泰达赛车队的卫冕冠军熊龙（Alex Yoong）成功拿下杯赛第五个赛季的最后一个超级杆位。本周六，在上海国际赛车场，这位马来西亚车手将在第十一回合杆位发车。在决定年度车手总冠军归属的周末双赛来临之前，他与目前领跑积分榜的、来自MGT Team by Absolute的皮卡里耶路（Alessio Picariello）的分差也进一步缩小至两分。