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WTCR宁波：领克主场大丰收
法国老将Yvan Muller领衔领克车队，在其主场浙江宁波国际赛车场举行的WTCR中国赛周末里取得两场胜利，本土作战的中国车手马青骅则在第一回合中收获第二名。
WTCR斯洛伐克第三回合：马青骅代表阿尔法·罗密欧夺得首胜
在上周进行的世界房车杯斯洛伐克站的最后一场正赛中，中国车手马青骅顶住了来自现代车队的Norbert Michelisz的压力，夺得了个人在该项赛事中的首个回合冠军。
马青骅将在宁波迎来WTCR首秀
马青骅将取代蒂亚戈·蒙特罗驾驶Boutsen Ginion本田思域赛车参加即将到来的中国赛事。
中瑞品牌Lynk＆Co即将进军赛车界
帮助沃尔沃赢得2017年世界房车锦标赛（WTCC）年度冠军的Cyan Racing车队，正在与吉利汽车旗下Lynk＆Co品牌商讨合作开展房车赛项目。
塔奎尼、文奴将在浙赛完成现代TCR首秀
下月7-8日，房车届的“冠军车手"加布里埃尔莱·塔奎尼和阿兰·文奴将在TCR国际房车系列赛中国站（浙江国际赛车场）上，联手完成现代i30 N TCR赛车的首秀。
2017赛季China GT金港“开催”
5月13日，2017赛季China GT中国超级跑车锦标赛揭幕战在北京金港国际赛车场落幕。
China GT再出发，“第二季”展开“官方试车日”
本周六，由中国汽车摩托车运动联合会主办，北京中汽摩运动发展公司承办，北京中视甲子文化发展有限公司推广的2017赛季China GT中国超级跑车锦标赛“官方试车日”在北京奥迪金港汽车公园举行。
PCCA再起航，“四新”引领第15赛季
本周五，亚洲保时捷卡雷拉杯2017赛季在上海国际赛车场揭幕。全年度6站13回合的较量，将怎样书写全亚洲最顶尖的单一品牌GT赛事第15个赛季的篇章？
笔记本：CHINA GT"冬歇期动态"
在农历丁酉年春节即将到来之际，CHINA GT中国超级跑车锦标赛也发布了一些重要消息......
倍耐力成为奥迪R8 LMS杯轮胎合作伙伴
奥迪R8 LMS杯将从2017年开始使用倍耐力轮胎，新轮胎已经在马来西亚的季前测试中亮相。
张大胜：2017会是2016的“加强版“
2017年开启第一周，错过跨年收官赛事——CEC超级耐力锦标赛12小时赛（广东国际赛车场）的乐天堂车队（Fun88 Racing）车手张大胜却已忙碌起来，总结充满成果的2016年，也为更进一步的2017砺兵秣马。
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CHINA GT与保时捷创建“保时捷GT3中国挑战赛”
在ASI中国汽车运动展的第二展览日，中国超级跑车锦标赛（China GT）携手保时捷，创建“保时捷GT3中国挑战赛"。这亦是斯图加特品牌为中国客户带来的全新赛车运动体验平台。
TCR中国系列赛揭幕，国际赛重返中国
在TCR创始人马切罗·洛蒂（Marcello Lotti）和CTCC中国房车锦标赛“大鳄”夏青的见证下，TCR中国系列赛于ASI中国汽车运动展的第二展览日启动。启动仪式上，洛蒂还宣布TCR国际房车系列赛时隔一年重返中国。
张大胜结束PCCA赛季：创新高，略遗憾
晴朗怡人的11月初，2016赛季亚洲保时捷卡雷拉杯的大幕隆重落下。乐天堂车队（Fun88 Racing）车手张大胜虽未能凭借主场——上海奥迪国际赛车场的杰出表现，“逆转”杀入年度三甲，年度第五却仍是这位中国青年车手在这项全亚洲顶级的GT赛事（单一品牌赛事）的最佳表现。
奥迪R8LMS杯收官战：熊龙加冕年度车手总冠军
2016年11月5日，上海 — 效力奥迪泰达赛车队的马来西亚明星车手熊龙（Alex Yoong）再次实力加冕，史无前例地蝉联奥迪R8 LMS杯年度车手总冠军。来自MGT Team by Absolute的皮卡里耶路（Alessio Picariello）仅以一分之差与总冠军失之交臂。
熊龙夺得第十一回合杆位，赛季收官战一触即发
2016年11月4日，上海 — 来自奥迪泰达赛车队的卫冕冠军熊龙（Alex Yoong）成功拿下杯赛第五个赛季的最后一个超级杆位。本周六，在上海国际赛车场，这位马来西亚车手将在第十一回合杆位发车。在决定年度车手总冠军归属的周末双赛来临之前，他与目前领跑积分榜的、来自MGT Team by Absolute的皮卡里耶路（Alessio Picariello）的分差也进一步缩小至两分。
奥迪R8 LMS杯2016赛季第十一、十二回合将于上海展开本赛季巅峰对决
2016年11月1日，北京 — 奥迪R8 LMS杯2016赛季收官之战已进入倒计时阶段，激动人心的周末赛事将于11月4日至6日在上海奥迪国际赛车场全面展开。届时将决出奥迪R8 LMS杯第五个年度总冠军，观众还将目睹国际汽联世界耐力锦标赛（WEC）倒数第二站——上海6小时耐力赛的精彩场面。
皮卡里耶路赢得杯赛首胜，重回积分榜首
2016年10月16日，大鹏湾 — 奥迪R8 LMS杯台湾赛事周末，来自MGT Team by Absolute的皮卡里耶路（Alessio Picariello）同时登顶第十回合领奖台和年度车手总积分榜，大鹏湾国际赛车场见证了这位比利时小将本赛季杯赛首胜。嘉实多赛车队的拉埃尔·弗莱（Rahel Frey）则捧得第九回合冠军奖杯。
China GT年度收官战：宾利赛车展现实力，狂揽两回合冠军
0月6日~7日，2016赛季China GT中国超级跑车锦标赛再度回到上海奥迪国际赛车场举行了两回合的收官之战，持外卡参赛的Vutthikorn.I/方骏宇，驾驶的8号宾利欧陆GT3赛车上演了“梅开二度”的好戏。同时在赛后庆功宴上也发布了China GT 2017赛季赛历。
PCCA马来西亚站：峰回路转，张大胜再夺第三
十一期间，亚洲保时捷卡雷拉杯（PCCA）在马来西亚雪邦国际赛车场结束了本赛季倒数第二站争夺。乐天堂车队（FUN88 Racing）车手张大胜延续了良好表现，根据赛会发布的最终成绩，其获得本站第三位（第五个冲线）。
张大胜：携选拔之势，争雪邦之胜
从滨海湾到雪邦，乐天堂车队车手张大胜的行程安排得相当紧凑。在德国劳奇兹欧洲竞速场的保时捷全球青年车手项目选拔后，这位24岁的中国名将又匆匆完成洲际跨越，准备参加亚洲保时捷卡雷拉杯（PCCA）年度倒数第二站争夺，记得这又是F1大奖赛周末！
张大胜：滨海湾吹起反击“集结号”
本周末，PCCA亚洲保时捷卡雷拉杯将揭开“F1垫赛季”的帷幕。滨海湾——作为全球唯一的夜间街道赛，亦是最富挑战的赛车运动周末……乐天堂车队（FUN88 Racing）与张大胜再度出征，力求复制半年前于F1垫赛（中国大奖赛·上海）登上领奖台的出色表现。
法拉利赛车节：维特尔取悦霍根海姆车迷
2016年9月11日，法拉利车手塞巴斯蒂安•维特尔在霍根海姆与7000多名车迷共度法拉利赛车节。