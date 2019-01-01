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News in depth
马萨为巴西卡丁车“战争”引发赛道斗殴感到悲哀
前F1车手菲利普•马萨为500 Milhas de Kart比赛中他的一名队友在与对手撞车出局后看似试图掐死对手的行为进行了道歉。
Rok Cup China落幕，展望2018赛季
在Rok Cup China（洛克杯中国卡丁车大奖赛）元年赛季落幕之时，赛事组织者、亦是中国卡丁车运动的积极参与者张昊鹏有话要说......
Rok Cup China，中国卡丁车赛No.1正在打造！
在首届Rok Cup China总决赛倒计时一周之际，赛会公布重磅消息——多届FIA-CIK卡丁车世界冠军、Tony Kart厂队车手马可·阿迪戈（Marco Ardigò）和芬兰名将西莫·普哈卡（Simo Puhakka）将作为特邀嘉宾，亲临北京瑞得万国际赛道（Red1 Karting），与中国的Rokker们一同见证“卡丁狂欢”。
CTCC联手华夏杯，北汽绅宝上海大动作
8月6日，2017 华夏赛车大奖赛（华夏杯）赛前发布会在上海国际赛车场召开，北汽绅宝D50 TCR赛车也正式面世。
舞象少年金港争天下，2017铭泰赛车北京站落幕
6月24日-25日，铭泰赛车携旗下四大赛事登陆北京金港国际赛车场，进行本年度第三站的比赛。周日的赛程过后，壳牌喜力国际汽联F4中国锦标赛（F4）、乐虎中国方程式大奖赛（CFGP）、吉利杯超吉联赛吉速挑战赛和路路达润滑油木兰菁英赛都角逐出了最后的胜利者，北京站的比赛宣告圆满结束。
中国赛车盛会，10月汇聚宁波国际赛道
10月14-15日，WTCC世界房车锦标赛、CTCC中国房车锦标赛和国际汽联F4中国锦标赛将联合登陆宁波国际赛道，上演国内最为顶尖的赛车盛宴，而这也是宁波国际赛道首次亮相。
铭泰北京周末，精彩瞬间不容错过！
上周末的北京金港赛车场，精彩的铭泰周末本年度第三次上演......
铭泰周末北京周六：干胎战湿地，金港拼第一
2017年6月24日，铭泰赛车携旗下四大赛事登陆北京金港国际赛车场，拉开第三站序幕。壳牌喜力·国际汽联F4中国锦标赛（F4）和乐虎中国方程式大奖赛（CFGP）分别进行了各自的排位赛和第七回合决赛。吉利杯超吉联赛和路路达润滑油木兰菁英赛也于当天完成了排位争夺。
MARS Racing Team入驻瑞德万卡丁车场
MARS Racing Team正式入驻北京瑞德万国际卡丁车场（Red 1），成为第一批驻场车队。
MARS Racing Team强势出击AKOC，张昊鹏第五起步
MARS Racing Team（火星车队）全员出动，挑战本周末在澳门路环小型赛车场举办的2017赛季AKOC亚洲卡丁车公开赛揭幕战。在周六结束的“准决赛（Pre-Final）”——亦决定决赛发车顺位的18圈争夺中，张昊鹏以第五位完赛。
为未来而战，CTCC肇庆站火热上演
2017年6月4日，长城润滑油CTCC中国房车锦标赛来到肇庆，这是本赛季CTCC的第二站比赛。在烈日灼人的广东国际赛车场，各位参赛的勇士们放手一搏，留下难忘回忆。
Polo杯肇庆站：333Club昌炯收获大满贯
2017Polo杯第二站肇庆站在CTCC广东肇庆站期间举行，333Club车队的昌炯继珠海站之后再度登上领奖台、捧回两回合冠军奖杯，并以1分35秒357的最快圈速成为“韩泰速度之星“，也与队友高松搭档为333Club车队拿下车队冠军，创造了Polo杯有史以来的首个“大满贯”。
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上汽大众333肇庆再登台，江腾一获亚军
6月4日，2017年长城润滑油CTCC中国房车锦标赛广东肇庆站正赛在广东国际赛车场举行。上汽大众333车队的江腾一在第一回合中不负众望斩获亚军。
肇庆站中国杯排位赛：金忭意外获杆，纵横车队包揽其三
2017赛季长城润滑油CTCC中国房车锦标赛广东肇庆站中国杯排位赛，无疑是场气温居高不下的残酷“热战”！纵横车队的车手金忭依靠对手的受罚，获得个人CTCC生涯的首个杆位。
肇庆站超级杯排位赛：方塔纳首夺杆，起亚包揽前三
6月3日，2017赛季长城润滑油CTCC中国房车锦标赛第二站肇庆站的超级杯排位赛在广东国际赛车场结束，东风悦达起亚车队包揽前三，其中瑞士车手阿历克斯·方塔纳首夺杆位。
梁瀚昭崛起，F4揭幕战珠海落幕
上周末，“第三季”的壳牌喜力·国际汽联F4中国锦标赛于珠海国际赛车场揭幕。中国澳门车手梁瀚昭成为“新势力”。
F4外，铭泰赛车的珠海周末还有......
除国际汽联F4中国锦标赛外，铭泰赛车还以丰富的内容给现场观赛的万余名观众不一样的赛车体验！
铭泰赛车2017赛季启动，赛事开放全面升级
4月21日下午，铭泰赛车2017赛季启动仪式在珠海国际赛车场举行。
F4中国赛“掌门人”王峰：向国际出发
本周末，2017年壳牌喜力·国际汽联F4中国锦标赛将在珠海国际赛车场拉开帷幕。作为赛事的运营方——铭泰赛车运动有限公司的总经理王峰接受了媒体采访，讲述了新赛季的新气象！
塔城发车若羌收车 2017环塔拉力赛玩新概念
3月28日，2017年中国环塔（国际）拉力赛暨2017环塔赛事启动仪式在北京新疆大厦举行，并公布了赛事的一些基本信息。2017年环塔拉力赛在塔城市开幕发车，暂定若羌县闭幕收车，预计赛程5000公里，其中特殊赛段不少于3000公里，赛段预设11个，穿越北疆、东疆、南疆。比赛时间为6月10日至6月22日，赛程13天。
2017COC多伦站评述：汽车厂商需要吸取教训
汽车厂商是一个赛车赛事的最重要角色，COC在技术规则的制定以及推广上应该多向它们靠拢，此外还应该打造一个有价值的平台。所谓的有价值，也是建立在技术规则严谨性上的。
奇瑞车手陶鹏飞赢取开门红 COC多伦站乔旭逆转队友夺冠
2月28日，2017“潭源古酒杯”内蒙古.多伦诺尔冰雪中国汽车场地越野锦标赛（COC）进行了最后决赛的争夺，奇瑞瑞虎赛车队陶鹏飞发挥神勇，不但创造了全场最快成绩，还一举夺得汽油厂商组冠军。汽油改装组的夺冠大热门，大庆老窖车队乔旭逆转队友夺得冠军。
2017COC多伦站奇瑞两将进决赛 众泰预赛成绩被取消
2月27日，2017“潭源古酒杯”内蒙古.多伦诺尔冰雪中国汽车场地越野锦标赛（COC）进行了最后一轮预赛的激烈较量，大庆老窖车队主力车手乔旭以7分46秒77的成绩再次获得当天的最快成绩。而厂商组的比赛中，因为众泰T600越野车队无法出具厂商证明，当天的成绩被取消。
众厂商车队缺席2017COC揭幕战 乔旭首日预赛全场最快
2月26日，2017“潭源古酒杯”内蒙古.多伦诺尔冰雪中国汽车场地越野锦标赛（COC）结束了第一轮预赛的争夺，代表大庆老窖车队参赛的山东车手乔旭以7分45秒93的成绩成为当天全场最快的车手。