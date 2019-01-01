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马尔科：加斯利已经从“降级”挫折中恢复
红牛赛车顾问赫尔穆特•马尔科强调车队始终坚信皮埃尔•加斯利的能力，并表示倘若没有被调回红牛二队，法国人或将无法从“一队”的艰难开局中恢复过来。
霍肯伯格或在2020年彻底休假
眼看无缘2020赛季比赛机会的尼科·霍肯伯格不排除明年彻底休假的可能，尽管他声称自己没有打算退役。
奥康将代表雷诺参加阿布扎比测试
雷诺确认埃斯特班·奥康将在12月2日正式加盟并参加阿布扎比大奖赛后的F1测试。
迈凯伦：2020年不会铁定获得第四名
迈凯伦在英特拉格斯以五年来第一个领奖台成绩锁定年度第四名后，领队安德雷亚斯·塞德尔表示车队很清楚2020赛季要想赶上三大车队不是板上钉钉的。
霍纳：阿尔本证明“是金子总会发光”
红牛领队克里斯蒂安·霍纳认为亚历山大·阿尔本可以为他在巴西大奖赛中的表现“昂起头颅”，而坚韧不拔的态度为他赢得职业生涯的华丽转身。
国际汽联：汉密尔顿选择放弃为自己申辩
国际汽联F1赛事总监迈克尔·马西透露，梅赛德斯车手刘易斯·汉密尔顿因和亚历山大·阿尔本在巴西大奖赛倒数第二圈发生碰撞而受到处罚，而且他主动不向仲裁小组为自己申辩。
汉密尔顿、维斯塔潘夸奖加斯利重振旗鼓
刘易斯·汉密尔顿和马克斯·维斯塔潘为皮埃尔·加斯利在巴西大奖赛里登上领奖台的结果感到欣喜，称赞他在遭遇下放后重振旗鼓的表现。
比诺托：维特尔/莱克勒克撞车发生在今年算“走运”
法拉利领队马蒂亚·比诺托承认英特拉格斯的撞车对塞巴斯蒂安·维特尔和查尔斯·莱克勒克的关系“没有好处”也“没有大影响”，但他将借此为2020赛季明确车手内部竞争事宜。
塞恩斯收获个人F1生涯首个领奖台成绩
在对于涉嫌在巴西大奖赛中非法使用DRS一事进行调查后，国际汽联确认卡洛斯·塞恩斯的个人首个及迈凯伦五年以来的首个领奖台有效。
红牛为“勇敢”决定奖励妈妈策略师登台
红牛车队老板克里斯蒂安·霍纳表示让车队策略师汉娜·施密茨登上领奖台是对她在巴西大奖赛中勇敢召回马克斯·维斯塔潘并最终获胜的嘉奖。
比诺托认定维特尔/莱克勒克撞车是“愚蠢之举”
法拉利领队马蒂亚·比诺托承认巴西大奖赛中塞巴斯蒂安·维特尔与查尔斯·莱克勒克的相撞实属“愚蠢之举“，并会在回到车队总部后进行处理。
汉密尔顿“完全接受”与阿尔本撞车的责任
刘易斯·汉密尔顿表示他“完全接受”在巴西大奖赛最后时刻与亚历山大·阿尔本的撞车责任。
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巴西大奖赛：维斯塔潘在疯狂比赛中强势胜出
马克斯·维斯塔潘赢下一波多折的巴西大奖赛，皮埃尔·加斯利在两辆法拉利赛车相撞后，以半个车身领先刘易斯·汉密尔顿后首次登上F1领奖台，而英国人因受罚将第三名让诶了迈凯伦的卡洛斯·塞恩斯。
埃里森：法拉利排位赛状态下滑”挺有意思“
梅赛德斯·奔驰车队技术总监詹姆斯·埃里森认为，此前排位赛里优势巨大的法拉利最近两站连续无缘杆位的情况“挺有意思“
巴西大奖赛排位赛：维斯塔潘拿下个人第二个杆位
马克斯·维斯塔潘在巴西大奖赛排位赛里力压塞巴斯蒂安·维特尔和刘易斯·汉密尔顿，摘下个人F1生涯第二个杆位。
巴西大奖赛未来“99%”留在英特阿拉格斯
巴西大奖赛推广者Tamas Rohony表示，尽管有赛事会在2021年移至里约的说法，他“99%“确信F1会留在英特拉格斯。
巴西大奖赛FP2：法拉利包揽前二，维特尔领先莱克勒克0.021秒
塞巴斯蒂安·维特尔领跑巴西大奖赛第二节自由练习时间榜，以微弱优势先法拉利队友查尔斯·莱克勒克。
巴西大奖赛FP1：阿尔本湿地上最快但发生撞墙
红牛车手亚历山大·阿尔本在湿地上进行的巴西大奖赛第一节自由练习里做出全场最快时间，尽管他在本阶段结束前失控撞墙。
阿隆索、丹尼斯恭贺短信令汉密尔顿感动
刘易斯·汉密尔顿表示收到前队友费尔南多·阿隆索和前老板罗恩·丹尼斯祝贺他第六次夺得F1世界冠军的短信让他感到“相当欣喜”。
阿隆索：“令人兴奋的”维斯塔潘是当前F1最佳车手
费尔南多·阿隆索透露自己对于马克斯·维斯塔潘所持有的“攻击模式”姿态表示赏识，并认为荷兰人是本年度最出色的F1车手。
维特尔回应维斯塔潘“法拉利作弊”评论
塞巴斯蒂安·维特尔认为马克斯·维斯塔潘在美国大奖赛后声称法拉利在引擎方面“作弊”，是“不专业”、“不成熟”的举动。
阿尔本承认红牛急召曾令他“望而却步”
亚历山大·阿尔本透露今年匈牙利大奖赛后接到红牛对他的召唤，一度让他“望而却步”，而长期不稳定的职业生涯让他无惧失败。
博塔斯已为2020年争冠做好“计划”
瓦尔特利·博塔斯声称他已经为如何在2020年与刘易斯·汉密尔顿及其他对手争夺F1世界冠军制定了计划。
维特尔呼吁F1担起“绿色”先驱者责任
在F1宣布“净零碳排放”策略之际，四届世界冠军塞巴斯蒂安·维特尔呼吁他所参加的这项运动应该成为可持续发展的先驱者。