Filters:
News in depth
标致将携“超级车”重返勒芒
标致宣布2022年回归耐力赛最高级别较量的计划，欲以“超级车”（hypercar）参加国际汽联耐力锦标赛及勒芒24小时。
上海4小时：Rebellion挫败丰田获胜
Rebellion车队1号车组在上海4小时里击败两辆丰田赛车，实现首次领跑获得国际汽联WEC分站胜利的壮举。
上海4小时排位赛：丰田速度严重受限后，Rebellion强势摘杆位
2019-20国际汽联世界耐力锦标赛上海4小时排位赛爆出“冷门”，Rebellion车队1号赛车拿下全场杆位，而卫冕冠军丰田的两辆赛车因背负重磅“成绩障碍”而名列第四、五位。
丰田自认“没能力”在上海与对手竞争
丰田车队承认其在世界耐力锦标赛里的统治地位非常有可能在本周末的上海4小时里被终结，尽管麦克·康威、小林可梦伟和乔斯·马利亚·洛佩斯所在的7号车组在排位赛前的最后一个练习阶段里名列榜首。
富士6小时：8号车组新阵容收获首胜，丰田主场包揽前二
丰田在WEC富士6小时的比赛中主场包揽前二名，塞巴斯蒂安·布耶米、中岛一贵和布兰登·哈特利的新组合则取得搭档以后的首场胜利。
国际汽联数据库尽在你手!
国际汽联官方网站FIA.com正式启用由Motorsport Stats开发的一项全新服务。作为Motorsport赛车网络平台的重要组成，Motorsport Stats成为国际汽联赛事成绩和统计数据库的官方供应商。
WEC银石4小时：丰田雨中突围包揽冠亚军
在2019/20赛季世界耐力锦标赛银石揭幕战中，丰田车队雨中称霸，由麦克·康维、乔斯·马利亚·洛佩兹和小林可梦伟所在的7号车组摘夺桂冠。
赛车巡游、电音盛会助阵2019铃鹿10小时
2019铃鹿10小时耐力赛打响之际，“铃鹿赛车节”将首先点燃激情，而比赛当天一场“泡泡”电音盛会也将为这场BH AUCTION SMBC第48届夏季耐力赛助兴。
罗特勒感觉与保时捷还有“未尽的事业”
安德雷·罗特勒说表示加入保时捷全新的电动方程式团队，让他与德国制造商短暂的LMP1合作之后，有机会一起完成“未尽的事业”。
铃鹿10小时八月战火重燃，前F1世界冠军哈基宁领衔豪华冠军阵容
8月23至25日，第48届夏季BH AUCTION SMBC铃鹿10小时耐力赛将于日本铃鹿国际赛车场拉开帷幕。
程飞：成龙DC车队正在“往好的方向发展”
成龙DC车队虽然在今年的勒芒24小时屈居LMP2组亚军，但是其联合创始人程飞相信，两年多以来车队的战绩已经证明了这个项目的成功。
勒芒24小时：丰田导演戏剧性前二完赛，成龙DC车队登上领奖台
丰田毫无悬念地赢得第87届勒芒24小时胜利，但是7号车组在占据统治地位的情况下以悲剧性地方式丢掉胜利，8号车组获胜后顺势加冕2018-19 WEC“超级赛季”车手世界冠军头衔。
Trending
斯帕6小时：丰田8号车组雪战获胜
费尔南多·阿隆索、塞巴斯蒂安·布耶米和中岛一贵在天气诡异的斯帕6小时中获胜，丰田提前赢得2018/19世界耐力锦标赛制造商世界冠军。
阿隆索确认勒芒后离开丰田WEC车队
费尔南多·阿隆索将在2918/19世界耐力锦标赛结束后离开丰田WEC车队，从而寻求新的赛车机会。
WEC赛百灵1000英里：丰田8号车组赢得勒芒之后首胜
费尔南多·阿隆索、中岛一贵和塞巴斯蒂安·布耶米所在的丰田8号车组在赛百灵1000英里的赛事中摘得桂冠。这也是该车组自去年赢得勒芒24小时冠军后的首场胜利。
成龙DC车队更换37号车组阵容
参加世界耐力锦标赛LMP2组争夺的成龙DC车队调整37号赛车车手阵容。
电影《赛车英雄》：五个故事，一种不朽的精神
米歇尔·莫滕、米卡·哈基宁、汤姆·克里斯滕森、菲利普·马萨将在重大赛车电影中登场亮相。
迈凯伦对2021年参加混合动力赛车组别持开放态度
迈凯伦表示可能将派出一辆Hypercar概念原型车，参加世界耐力锦标赛新规则出台后的2020/21赛季后半程的比赛。
《捍卫胜利：上海》：压力之下
Motorsport.tv出品的《捍卫胜利：上海》原创系列第二集讲述2018-2019亚洲勒芒系列赛盖伊·科斯莫和帕特里克·拜恩竞争杆位的故事。
《捍卫胜利：上海》：新旅程起航
Motorsport.tv出品的《捍卫胜利：上海》原创系列对话即将参加2018-2019亚洲勒芒系列赛LMP2组争夺的盖伊·科斯莫和帕特里克·拜恩。
WEC新星劳伦特考虑2019年转战F2
国际汽联世界耐力锦标赛车手托马斯·劳伦特表示，转投F2是他明年的选择之一，而他将本月晚些时候为Arden车队进行测试。
上海6小时：丰田包揽前二，成龙DC车队主场获胜
在一场被大雨严重干扰的雨战中，丰田7号车组力压8号车组夺得胜利，而主场作战的成龙DC车队由38号车组拿下LMP2组第一。
上海6小时排位赛：丰田惊险夺下杆位，成龙DC车队统治LMP2组
丰田在竞争激烈的上海6小时排位赛中力压Rebellion拿下第一排发车位，而成龙DC车队在主场横扫LMP2组对手后强势拿下杆位。
阿隆索：每场F1大奖赛都是庆祝
费尔南多·阿隆索在WEC富士6小时赛后表示，虽然没能与中岛一贵、塞巴斯蒂安·布耶米一起驾驶8号丰田赛车赢得胜利，但他对能够在锦标赛积分榜上扩大积分优势感到满意。