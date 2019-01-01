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三届MotoGP世界冠军洛伦佐宣布退役
在经历了职业生涯最糟糕的赛季后，三届MotoGP世界冠军豪尔赫·洛伦佐宣布将结束其辉煌的赛车生涯。
罗西：汉密尔顿一定要来看看我的赛道牧场
五届F1世界冠军刘易斯·汉密尔顿近日在赫雷兹体验了Superbike之后，MotoGP传奇人物瓦伦蒂诺·罗西表示英国人务必要去参观他位于意大利的赛道牧场。
当MotoGP明星在银石赛道试水F1
本周末MotoGP来到了银石赛道，这座世界摩托车大奖赛赛程中速度最快、赛事最频繁的赛场之一，将举办英国大奖赛。
佩德罗萨赛季第二胜，马奎兹加冕四冠王
马克·马奎兹在瓦伦西亚大奖赛中取得季军，第四次加冕MotoGP世界冠军。队友丹尼·佩德罗萨赢下收官战，而安德烈·多维兹奥索因事故退赛。
多维兹奥索：马奎兹缺乏“自控”为我带来争冠希望
安德烈·多维兹奥索表示缺乏“自控”的马克·马奎兹让自己依旧有希望夺下世界冠军。
多维兹奥索赢下赛季第六胜，总冠军悬念留至收官站
安德烈·多维兹奥索在雨地条件下赢得马来西亚大奖赛，保持理论夺冠可能。队友豪尔赫·洛伦佐帮助杜卡迪包揽冠亚军。
马奎兹获胜，手握总冠军点
马克·马奎兹在“混战”中脱颖而出，赢下冠军胜利，将积分榜优势拉大至33分。瓦伦蒂诺·罗西与马弗里克·维纳莱斯同时登上领奖台。
多维兹奥索“绝杀”马奎兹登顶日本大奖赛
安德烈·多维兹奥索依靠最后一圈的关键超越，在与马科·马奎兹比赛末端的激烈争夺中胜出，赢下个人赛季第五胜。比赛开始阶段领先的丹尼洛·佩特鲁奇获得季军。
马奎兹两连胜，扩大积分优势
在比赛中展现出了统治性的速度的马克·马奎兹在阿拉贡赛道轻松夺冠，以16分的优势进入“亚洲赛季”。队友丹尼·佩德罗萨帮助本田包揽前二。豪尔赫·洛伦佐夺下季军。
维纳莱斯夺杆，罗西上演奇迹
马弗里克·维纳莱斯在阿拉贡赛道完成两连杆，而马克·马奎兹再度摔车，仅获第五。23天前遭遇骨折的瓦伦蒂诺·罗西上演奇迹，获得第三
马奎兹最后一圈“绝杀”夺冠
马克·马奎兹在最后一圈“绝杀”丹尼洛·佩特鲁奇，称雄米萨诺赛道，重回积分榜榜首。“雨战大师”佩特鲁奇在领跑大半场比赛后屈居亚军，无缘首胜。
马奎兹摔车，维纳莱斯时隔6站夺杆
马弗里克·维纳莱斯在米萨诺赛道时隔6站夺下MotoGP圣马力诺大奖赛杆位。马克·马奎兹在最后时刻摔车，但依旧获得第三。积分榜领跑者安东尼奥·多维兹奥索将从第二起步。
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雅马哈透露四位“罗西替补”候选
雅马哈MotoGP车队领队林·贾维斯表示日本厂商将从四位车手中选出“替补”，顶替受伤的瓦伦蒂诺·罗西参加阿拉贡大奖赛。
雅马哈：不会有车手在米萨诺顶替罗西
雅马哈官方宣布，不会有车手在本周末的意大利米萨诺站代替受伤缺席的瓦伦迪诺·罗西。
罗西：2017赛季MotoGP冠军争夺会很"特别”
MotoGP传奇车手瓦伦迪诺·罗西认为2017赛季MotoGP世界冠军之争将“非常特别”：因为在还剩6站之时，很多车手与制造商依旧有机会染指锦标。
武里南：获得3年MotoGP合同
泰国武里南赛道与Dorna将于本周四签署协议，从下赛季起连续举办3年MotoGP。
MotoGP奥地利：多维兹奥索守住马奎兹“绝杀”，夺下赛季第三冠
安德烈·多维兹奥索在与马克·马奎兹的激烈交锋中成功夺下赛季第三冠。丹尼·佩德罗萨拿下季军。
马奎兹统治性优势夺杆
领跑积分榜者马克·马奎兹以统治性优势夺下杆位。两位杜卡迪车手安德烈·多维兹奥索和豪尔赫·洛伦佐锁定二、三。
罗焌杰勇登CRRC鄂尔多斯站领奖台
上周末，2017年CRRC中国公路摩托车锦标赛在内蒙古鄂尔多斯国际赛车场完成揭幕战争夺，来自中国香港的16岁摩托车车手罗焌杰（Anson）荣获当站第二回合亚军，得以在领奖台上享受香槟的喜悦。
MotoGP捷克：马奎兹完美掌握进站时机夺冠
马克·马奎兹凭借自己对于赛道条件的精准判断夺下赛季两连胜，将积分榜的领先优势扩大至14分。队友丹尼·佩德罗萨夺得第二，帮助本田包揽前二。马弗里克·维纳莱斯为雅马哈获得季军。
MotoGP阿根廷：马奎兹退赛，维纳莱斯两连冠
马弗里克·维纳莱斯以统治性表现夺下阿根廷大奖赛冠军，队友瓦伦蒂诺·罗西落后3秒获得亚军。
马奎兹夺下阿根廷四连杆
马克·马奎斯以0.7秒的优势在雨地条件下获得杆位，完成自己在阿根廷的四连杆。本赛季回归MotoGP的卡罗尔·亚伯拉罕以惊人表现获得第二。领跑积分榜的马弗里克·维纳莱斯仅列第第六。
没有排水道致赛道积水！MotoGP取消排位赛
MotoGP卡塔尔站全部三个组别的排位赛因赛道积水原因被迫取消。