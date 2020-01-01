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埃布因找“枪手”参加电竞被取消资格并罚款1万欧元
在上周末的电动方程式“居家挑战赛”（Race at Home Challenge）中，奥迪FE车手丹尼尔·埃布由于找人“代跑”而被取消比赛资格、积分清零并受到1万欧元的处罚。
F1电竞中国冠军赛“职业联赛”第二轮：袁一帆以两连胜扩大积分优势
F1电竞中国冠军赛“职业联赛”第二轮上演激烈缠斗，LHR车队的袁一帆以稳定的发挥再次包揽胜利，并扩大积分榜领先优势。
虚拟摩纳哥大奖赛：拉塞尔统治全场，实现二连胜
乔治·拉塞尔以统治级的表现赢下F1虚拟摩纳哥大奖赛，同时取得个人在这项电竞系列赛里的二连胜。
50辆赛车将参加勒芒24小时虚拟赛，包括Team Penske
在现实生活中的勒芒24小时推迟举行之后，包括Team Penske在内的50支车队将参加仍安排在6月13-14日举行的勒芒24小时虚拟赛。
Motorsport Games打造勒芒24小时虚拟赛
由Motorsport Games打造的勒芒24小时虚拟赛将于6月13-14日上演，开创终极耐力赛电竞比赛。
虚拟西班牙周末：周冠宇、阿奎罗将先后登场
阿根廷球星塞尔吉奥·阿奎罗将参加本周日的F1虚拟西班牙大奖赛，而中国车手周冠宇将首次参加虚拟F2比赛。
阿尔本收获虚拟大奖赛首胜
红牛车手亚历山大·阿尔本结束查尔斯·莱克勒克的虚拟大奖赛连胜势头，并在英特拉格斯完成“复仇”。
索尔伯格将与F1车手在虚拟大奖赛对抗
前WRC和WRX世界冠军皮特·索尔伯格将与多位F1车手一同参加今天的虚拟大奖赛，届时赛道为车迷选出的英特拉格斯。
F1电竞中国冠军赛2020赛季启动，增设职业联赛
F1电竞中国冠军赛2020赛季在昨天正式启动，新赛季将在继续面向广大赛车爱好者开放的同时，增设针对专业电竞车队的虚拟“职业联赛”。
虚拟中国大奖赛：莱克勒克二连胜，周冠宇登台
查尔斯·莱克勒克力克亚历山大·阿尔本赢得F1虚拟中国大奖赛，中国F2车手周冠宇在虚拟主场登上领奖台。
周冠宇回归F1虚拟大奖赛，迎战七位F1车手
中国F2车手周冠宇将在本周末的虚拟中国大奖赛中与包括查尔斯·莱克勒克、卡洛斯·塞恩斯在内的七名现役F1车手“同场竞技”。
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六位F1车手发起“为世界而赛”电竞慈善赛
查尔斯·莱克勒克、兰多·诺里斯、亚历山大·阿尔本、乔治·拉塞尔、尼古拉斯·拉蒂菲、安东尼奥·吉奥维纳兹共同组织在下周举行一项模拟器冠军赛，目标筹集10万美元捐助给世界卫生组织的新冠病毒协同响应基金。
莱克勒克电竞首秀获胜，但诺里斯再抢风头
法拉利F1车手查尔斯·莱克勒克首次参加虚拟大奖赛就以不可动摇的优势获得胜利，而迈凯伦车手兰多·诺里斯虽然连续第二次“掉线”，但依旧抢走风头。
莱克勒克领衔参加第二场F1虚拟大奖赛
F1官方确认查尔斯·莱克勒克、亚历山大·阿尔本、兰多·诺里斯、乔治·拉塞尔、尼古拉斯·拉蒂菲将参加本周日第二场官方虚拟大奖赛。
F1电竞比赛教会我们的五件事
上周日晚举行的两场F1电竞比赛无疑是疫情期间最“博眼球”的赛事。在各路平台上，最高累计超过60万的观众观看了Veloce #NottheBahGP邀请赛和F1官方虚拟大奖赛的线上直播。
周冠宇赢下F1“虚拟巴林大奖赛”
雷诺F1车队试车手周冠宇赢下第一场F1官方虚拟赛事“虚拟巴林大奖赛”的胜利。
Motorsport Games与Veloce Esports共同呈现#NotTheGP
Motorsport Games将以在播报和活动管理方面的专业知识与让-埃里克·维尔恩及其Veloce Esports电子竞技合作。
F1将启动官方线上赛事，有现役车手确定加入
F1即将在2020赛季暂停期间举行“电竞虚拟大奖赛”，并且已经有现役车手确定参赛，以便安慰没有真实比赛可看的车迷。
F1电竞是赛车电竞在中国的“切入点”
首届F1电竞系列赛中国冠军赛冠军获得者唐天宇认为，依附于F1的知名度，F1电竞是竞速类电竞在中国开展很好的切入点，更给普通人提供了步入真实赛车环境的机会。
唐天宇勇夺首届F1电竞中国冠军赛桂冠
首届F1电竞系列赛中国冠军赛决出前二名，冠、亚军获得者唐天宇和袁一帆获得参加今年三月F1全球系列赛职业选秀的入场券。
周冠宇将“助阵”首届F1电竞中国冠军赛决战
首届F1电竞系列赛中国冠军赛全国总决赛将于本周末开打，雷诺F1车队研发车手周冠宇将与法国车队的电竞选手Jarno Opmeer亲临现场。
F1电竞中国冠军赛：中西区20强选手诞生，晋级全国总决赛
首届F1电竞全球系列赛中国冠军赛完成最后一场分站赛，80位通过分区赛晋级总决赛的选手全部确定。