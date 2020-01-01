登入

Motorsport Network

TV Buy tickets Store

Download your apps

© 2020 Motorsport Network. 保留所有权
TV Buy tickets Store

Filters:

Championship 车手 车队 Event Location Article type
38 articles
Championship
Loading...
车手
Loading...
车队
Loading...
Event
Loading...
Location
Loading...
Article type
Loading...

News in depth

Grid
List
埃布因找“枪手”参加电竞被取消资格并罚款1万欧元
eSports / 突发新闻

埃布因找“枪手”参加电竞被取消资格并罚款1万欧元

在上周末的电动方程式“居家挑战赛”（Race at Home Challenge）中，奥迪FE车手丹尼尔·埃布由于找人“代跑”而被取消比赛资格、积分清零并受到1万欧元的处罚。

F1电竞中国冠军赛“职业联赛”第二轮：袁一帆以两连胜扩大积分优势 2020 F1电竞中国冠军赛“职业联赛”
eSports / 比赛报告

F1电竞中国冠军赛“职业联赛”第二轮：袁一帆以两连胜扩大积分优势

F1电竞中国冠军赛“职业联赛”第二轮上演激烈缠斗，LHR车队的袁一帆以稳定的发挥再次包揽胜利，并扩大积分榜领先优势。
虚拟摩纳哥大奖赛：拉塞尔统治全场，实现二连胜
Formula 1 / 比赛报告

虚拟摩纳哥大奖赛：拉塞尔统治全场，实现二连胜

乔治·拉塞尔以统治级的表现赢下F1虚拟摩纳哥大奖赛，同时取得个人在这项电竞系列赛里的二连胜。

50辆赛车将参加勒芒24小时虚拟赛，包括Team Penske
Video Inside
eSports / 突发新闻

50辆赛车将参加勒芒24小时虚拟赛，包括Team Penske

在现实生活中的勒芒24小时推迟举行之后，包括Team Penske在内的50支车队将参加仍安排在6月13-14日举行的勒芒24小时虚拟赛。

Motorsport Games打造勒芒24小时虚拟赛
eSports / Motorsport.com 新闻

Motorsport Games打造勒芒24小时虚拟赛

由Motorsport Games打造的勒芒24小时虚拟赛将于6月13-14日上演，开创终极耐力赛电竞比赛。

虚拟西班牙周末：周冠宇、阿奎罗将先后登场
Formula 1 / 突发新闻

虚拟西班牙周末：周冠宇、阿奎罗将先后登场

阿根廷球星塞尔吉奥·阿奎罗将参加本周日的F1虚拟西班牙大奖赛，而中国车手周冠宇将首次参加虚拟F2比赛。
阿尔本收获虚拟大奖赛首胜
Formula 1 / 比赛报告

阿尔本收获虚拟大奖赛首胜

红牛车手亚历山大·阿尔本结束查尔斯·莱克勒克的虚拟大奖赛连胜势头，并在英特拉格斯完成“复仇”。

索尔伯格将与F1车手在虚拟大奖赛对抗
Formula 1 / 突发新闻

索尔伯格将与F1车手在虚拟大奖赛对抗

前WRC和WRX世界冠军皮特·索尔伯格将与多位F1车手一同参加今天的虚拟大奖赛，届时赛道为车迷选出的英特拉格斯。

F1电竞中国冠军赛2020赛季启动，增设职业联赛
eSports / 突发新闻

F1电竞中国冠军赛2020赛季启动，增设职业联赛

F1电竞中国冠军赛2020赛季在昨天正式启动，新赛季将在继续面向广大赛车爱好者开放的同时，增设针对专业电竞车队的虚拟“职业联赛”。

虚拟中国大奖赛：莱克勒克二连胜，周冠宇登台
Formula 1 / 比赛报告

虚拟中国大奖赛：莱克勒克二连胜，周冠宇登台

查尔斯·莱克勒克力克亚历山大·阿尔本赢得F1虚拟中国大奖赛，中国F2车手周冠宇在虚拟主场登上领奖台。

周冠宇回归F1虚拟大奖赛，迎战七位F1车手
Formula 1 / 突发新闻

周冠宇回归F1虚拟大奖赛，迎战七位F1车手

中国F2车手周冠宇将在本周末的虚拟中国大奖赛中与包括查尔斯·莱克勒克、卡洛斯·塞恩斯在内的七名现役F1车手“同场竞技”。

F1游戏发展简史
eSports / 特别专题

F1游戏发展简史

随着电子竞技在赛车运动短暂休赛期间的不断崛起，现在无疑是回顾F1赛车游戏演变的最佳时机。

Trending

1
Formula 1

维斯塔潘认为塞恩斯加盟法拉利可能性更大

六位F1车手发起“为世界而赛”电竞慈善赛
eSports / 突发新闻

六位F1车手发起“为世界而赛”电竞慈善赛

查尔斯·莱克勒克、兰多·诺里斯、亚历山大·阿尔本、乔治·拉塞尔、尼古拉斯·拉蒂菲、安东尼奥·吉奥维纳兹共同组织在下周举行一项模拟器冠军赛，目标筹集10万美元捐助给世界卫生组织的新冠病毒协同响应基金。

莱克勒克电竞首秀获胜，但诺里斯再抢风头
Formula 1 / 比赛报告

莱克勒克电竞首秀获胜，但诺里斯再抢风头

法拉利F1车手查尔斯·莱克勒克首次参加虚拟大奖赛就以不可动摇的优势获得胜利，而迈凯伦车手兰多·诺里斯虽然连续第二次“掉线”，但依旧抢走风头。

四月最佳电竞赛事
eSports / 前瞻

四月最佳电竞赛事

当真实世界中的赛车运动因为新冠肺炎疫情而暂停时，以下这些是值得在四月份余下时间里观看的电竞赛事。

莱克勒克领衔参加第二场F1虚拟大奖赛
Formula 1 / 突发新闻

莱克勒克领衔参加第二场F1虚拟大奖赛

F1官方确认查尔斯·莱克勒克、亚历山大·阿尔本、兰多·诺里斯、乔治·拉塞尔、尼古拉斯·拉蒂菲将参加本周日第二场官方虚拟大奖赛。

F1电竞比赛教会我们的五件事
eSports / 特别专题

F1电竞比赛教会我们的五件事

上周日晚举行的两场F1电竞比赛无疑是疫情期间最“博眼球”的赛事。在各路平台上，最高累计超过60万的观众观看了Veloce #NottheBahGP邀请赛和F1官方虚拟大奖赛的线上直播。

周冠宇赢下F1“虚拟巴林大奖赛”
Formula 1 / 比赛报告

周冠宇赢下F1“虚拟巴林大奖赛”

雷诺F1车队试车手周冠宇赢下第一场F1官方虚拟赛事“虚拟巴林大奖赛”的胜利。

Motorsport Games与Veloce Esports共同呈现#NotTheGP
eSports / Motorsport.com 新闻

Motorsport Games与Veloce Esports共同呈现#NotTheGP

Motorsport Games将以在播报和活动管理方面的专业知识与让-埃里克·维尔恩及其Veloce Esports电子竞技合作。

F1将启动官方线上赛事，有现役车手确定加入
Formula 1 / 突发新闻

F1将启动官方线上赛事，有现役车手确定加入

F1即将在2020赛季暂停期间举行“电竞虚拟大奖赛”，并且已经有现役车手确定参赛，以便安慰没有真实比赛可看的车迷。

F1电竞是赛车电竞在中国的“切入点” F1电竞全球系列赛中国冠军赛
eSports / 突发新闻

F1电竞是赛车电竞在中国的“切入点”

首届F1电竞系列赛中国冠军赛冠军获得者唐天宇认为，依附于F1的知名度，F1电竞是竞速类电竞在中国开展很好的切入点，更给普通人提供了步入真实赛车环境的机会。

唐天宇勇夺首届F1电竞中国冠军赛桂冠
eSports / 突发新闻

唐天宇勇夺首届F1电竞中国冠军赛桂冠

首届F1电竞系列赛中国冠军赛决出前二名，冠、亚军获得者唐天宇和袁一帆获得参加今年三月F1全球系列赛职业选秀的入场券。

周冠宇将“助阵”首届F1电竞中国冠军赛决战
eSports / 突发新闻

周冠宇将“助阵”首届F1电竞中国冠军赛决战

首届F1电竞系列赛中国冠军赛全国总决赛将于本周末开打，雷诺F1车队研发车手周冠宇将与法国车队的电竞选手Jarno Opmeer亲临现场。

F1电竞中国冠军赛：中西区20强选手诞生，晋级全国总决赛
eSports / 突发新闻

F1电竞中国冠军赛：中西区20强选手诞生，晋级全国总决赛

首届F1电竞全球系列赛中国冠军赛完成最后一场分站赛，80位通过分区赛晋级总决赛的选手全部确定。

Latest news

埃布因找“枪手”参加电竞被取消资格并罚款1万欧元
eSpt

埃布因找“枪手”参加电竞被取消资格并罚款1万欧元

F1电竞中国冠军赛“职业联赛”第二轮：袁一帆以两连胜扩大积分优势
eSpt

F1电竞中国冠军赛“职业联赛”第二轮：袁一帆以两连胜扩大积分优势

虚拟摩纳哥大奖赛：拉塞尔统治全场，实现二连胜
F1

虚拟摩纳哥大奖赛：拉塞尔统治全场，实现二连胜

50辆赛车将参加勒芒24小时虚拟赛，包括Team Penske
eSpt

50辆赛车将参加勒芒24小时虚拟赛，包括Team Penske

Motorsport Games打造勒芒24小时虚拟赛
eSpt

Motorsport Games打造勒芒24小时虚拟赛

更多
Subscribe to our newsletter

The Motorsport.com app

Series

Motorsport Network

Contact us

© 2020 Motorsport Network. 保留所有权