兰博基尼如何能以12气缸重装出击

从适用于高端豪华品牌的几乎所有指标来看，兰博基尼都在不断发展。 2019年被证明是公司整个56年历史上最强劲的销售年度，与2018年同期相比，本财年上半年的全球交付量达到了惊人的96％，这在很大程度上是由于对 新的Urus运动型多功能车。

来自意大利圣阿加塔的品牌在德国著名的纽伯格林的量产车单圈时间上也保持在排行榜的首位，吹牛的权利归因于工厂车手Marco Mapelli的起跑速度6:44:97 Aventador SVJ早在2018年7月。该公司的赛车部门也看到了自己的许多重大成就，在2019赛季中获得了IMSA GTD车队冠军以及国际GT公开赛冠军头衔。

但是，像许多异国情调的汽车制造商一样，兰博基尼过去也经历了巨大的动荡-鲜明地提醒人们，在像汽车这样激烈竞争的企业中，繁荣永远不是确定的事情。 公司目前的实力来自多种因素，这些因素不仅有助于其目前的定位，而且还为未来十年的发展指明了持续成功的道路。 让我们来看看它们。

不只是“脸蛋”漂亮

自从1964年第一台V12动力的350 GT出厂以来，令人惊叹的设计和强大的动力总成就是兰博基尼剧本的标志。但是在这个700马力的家庭轿车已标准化的时代，异国情调的汽车制造商根本无法桂冠安息。因此，诸如HuracánEvo Spyder之类的模型不仅以其令人jaw目结舌的楔形轮廓和直线性能而著称，而且还以高度复杂的集成技术而闻名，这些技术使这些机器既具有令人难以置信的全方位性能，又具有出色的民用日常驾驶员。

“这是根本，”兰博基尼首席技术官Maurizio Reggiani去年夏天在圆石滩Concours概念草坪上对我们说。 “汽车中的这些系统使我们能够更好地解释驾驶员的期望。例如，如果您选择运动驾驶模式，则可能想找点乐子。因此，通过后轮转向和扭矩矢量控制，我们可以在驾驶员要求的情况下使汽车保持可控的漂移角，并且该系统旨在提供进一步推动汽车所需的信心。相反，如果驾驶员选择Strada模式，我们就知道他们希望汽车更稳定，更易于管理。”这意味着汽车的前后扭矩分布，悬架刚度，稳定性控制和其他可调特性。都进行了调整以适应。

尽管公司拥有神圣的基础（例如兰博基尼跑车中的自然吸气V10和V12发动机），但该公司也表示愿意扩展业务，选择使用双涡轮增压，650马力的4.0升V8通过提供低端扭矩来激励Urus SUV。这标志着兰博基尼汽车首次在生产车辆中使用强制感应，这不仅增强了磨机，而且还提供了巧妙的扭矩管理和武器级的性能优势，例如十活塞前刹车卡钳和17.3英寸碳纤维盘，相当于4,800-磅级的SUV可以在3.6秒钟的超级跑车中以60英里/小时的速度飙升，并且比原始的Gallardo快出一圈。

鉴于此，Urus以及上述的Huracán和Aventador跑车在最近几年受到广泛欢迎也就不足为奇了。实际上，为了保持销售稳定性和品牌独占性，有人谈论在未来几年内将整个品牌的总产量限制在8500辆以内。

形象处理

创造引人注目的产品是一回事，但有效地营销却是另一回事。对于兰博基尼而言，幸运的是，这是该汽车制造商在同行中脱颖而出的另一个敏锐因素。像这样的广告称为“兰博基尼真正的情人”，它紧紧抓住了人们的心弦，同时捕捉了使这些意大利奇特作品如此引人注目的本质，这清楚地表明，该公司对受众群体是谁以及他们为什么在乎的人有很强的意识。汽车太多了。

但是，它不仅仅包括巧妙的广告。像Instagram这样的社交媒体平台，兰博基尼拥有2460万名追随者，比法拉利高出近30％，这使该汽车制造商可以利用引人注目的设计，同时将品牌与形象联系起来，无论是赛车手，富裕的人喷气式飞机制造商，或只欣赏引人注目的人物。

还要考虑兰博基尼的商品，这可以作为额外的收入来源，以及将生活方式（理想的或其他）与公司的核心产品联系起来的另一种方式。该品牌甚至已经开始与乐高建立合作关系，并为Urus和Huracán宣布了两套新产品。

领导层

尽管其中许多内容已经存在了一段时间，但必须对兰博基尼现任首席执行官斯蒂法诺·多梅尼卡利给予极大的称赞，以指导这艘船按目前的路线行驶。

多梅尼卡利在意大利伊莫拉出生和长大，他的童年时光大部分是在周末的Enzo e Dino法拉利赛车场在围场里提供帮助的，他的履历包括他作为法拉利一级方程式赛车的团队原则的延长任期。 2014年被奥迪聘用。

“对我们而言，最重要的是我们业务部门中的员工。这全都在于一支充满激情和敬业精神的团队。” ——斯蒂法诺·多梅尼卡利

两年后，他接替了Stephan Winkelmann掌管兰博基尼的大权。这次交接可谓恰如其分。在任职11年期间，Winkelmann带领公司走上了稳定的增长之路，最终使年销售额翻了一番，并将其员工队伍扩大了50％以上。他还监督了兰博基尼出售当今更新版本的三种模型中的两种。但是考虑到公司刚刚成立的创纪录年份，多梅尼卡利似乎处理得很好。

“我们一直计划Urus将使产量翻番，我们正朝着实现这一目标迈进，”他在四月告诉《伦敦豪华》。 “不过，就我个人而言，这始终与员工有关：到2018年底，我们拥有1,750名员工，其中有70％在过去五年中被雇用。对我们而言，最重要的是我们业务中的员工。这全是一支充满激情和敬业精神的团队。”

未来是什么样子

展望未来，Aventador的继任者，全新的2 + 2大型巡回赛以及阵容中的混合动力似乎已成定局。 “超级跑车不同于普通汽车，但是随着电气化和混合动力将成为我们市场的一部分，确保我们的研发团队正在为我们的未来汽车研究这一基础是至关重要的，” 多梅尼卡利解释说。 “向电动化迈出的第一步将是下一代超级跑车以及Urus的混合动力。”

因此，尽管限量生产的Sian并未预示公司下一个旗舰产品的设计语言，即其混合动力车。动力总成-将兰博基尼的6.5升自然吸气V12与48伏轻度混合动力系统配对，可提供819马力的总输出功率-可能被证明是引擎盖下的预告片。

无论哪种方式，都可以肯定的是，兰博基尼即将推出的产品将遵循该公司生产机器的传统，这些机器可以使心脏跳动和眼睛膨胀。他总结说：“将来，我们的产品组合必须保持超运动状态。这是我们需要保持的重点。”