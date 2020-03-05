视频：兰博基尼Squadra Corse赛车的诞生

同时，客户竞赛正迎来繁荣，领先行列的跑车制造商们都见到参加其品牌系列赛的人数明显增长。而兰博基尼Super Trofeo系列赛所采用的Huracan Evo则是所有单一品牌系列赛中最快的赛车。

令人惊讶的是，Huracan Evo和去年赢得戴通纳及宝珀GT系列赛的更具侵略性的GT3版本一样，与兰博基尼的民用车一样，都来自于圣阿加塔生产线的手工生产线。

（本文由兰博基尼倾力呈现）

兰博基尼首席执行​​官、法拉利F1车队前领队斯蒂法诺·多梅尼卡利说：“拥有在同一生产线上开发两种模型的灵活性，给了我们很大的机会，使专注于工作的人们知道，他们在同一生产线上拥有两种产品。”

“很明显，它并非天生为赛车而生，它生来就是一辆超级跑车。现在，凭借我们取得的成绩，赛车运动给我们带来了特殊意义，与我们品牌的价值有息息相关。”

与民用车一样，一辆车在生产线上诞生需要两天时间，通过一系列站点逐步逐步的打造，每一步都得到年轻劳动者的悉心呵护。

“我们的客户群很年轻，在这里工作的人也很年轻，” 多梅尼卡利说。 “兰博基尼所有员工的平均年龄为38岁，从一方面来说非常具有挑战性，但另一方面却非常令人兴奋。我们的客户认为兰博基尼是志存高远的，充满活力又非常运动。”

#48 Paul Miller Racing Lamborghini Huracan GT3: Bryan Sellers, Corey Lewis, Madison Snow, Andrea Caldarelli celebrate the victory Photo by: Barry Cantrell / Motorsport Images

基本上，Super Trofeo比赛用车的70％是标准配置：底盘、悬架和发动机。这款竞赛用车具有顺序变速箱，在比赛环境中更易于管理，并且对空气动力学、发动机管理系统和电动织机进行了修改。 GT3版本则更极端，尽管保留了标准民用版搭载的合法的新V10发动机，而它的性能和可靠性，通过在戴通纳24小时获胜得到了有力的证明。

观看本视频，了解有关在同一条生产线上打造民用车和赛车的独特生产工艺的更多信息。