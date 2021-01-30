周冠宇取得F3亚洲锦标赛首回合开门红

代表Abu Dhabi Racing by Prema参赛的周冠宇，希望通过这项赛事来保持自己的竞技状态，为2021赛季F2做准备。

第一场排位赛里，周冠宇以1分34.430秒，力压法国车手皮埃尔-路易·肖威特，拿下第一回合的杆位。而另外两位参加了去年F2的罗伊·尼萨尼和捷安·达鲁瓦拉占据了第二排的位置。

总共30分钟的比赛一开始，周冠宇发车顺利，以足够的优势领先进入一号弯，并且很快拉开差距。此后的比赛里，中国小将没有受到任何挑战，并且有效地管理着轮胎，从而在尾声阶段连续刷新全场最快单圈的时间。

在完成19圈后，周冠宇以接近7秒的绝对优势，率先冲过终点线，轻松地取得比赛胜利。同时，他在第18圈做出的1分35.922秒锁定了全场最快圈。根据规则，第二回合比赛的发车顺序由第一回合的个人最快圈决定，他也就此拿下杆位。

周冠宇身后领奖台的另外两个席位争夺激烈。第三位发车的尼萨尼，在一号弯的争夺中，成功把肖维特压制在内线的弯心。而达鲁瓦拉也很快超过今年将参加国际汽联F3锦标赛的法国人。

然而，尼萨尼无法赶上周冠宇，反而被达鲁瓦拉逐渐追上，同时肖威特也得以跟进。而三辆赛车一直缠斗到比赛结束，顺序也没有发生变化。这也意味着本场比赛的前三名被三位拥有F2经验的车手包揽。

周冠宇在本项系列赛的队友、瑞典人迪诺·贝加诺维奇获得第五名，领先日本车手Ayumu Iwasa。土耳其车手Cem Bölükbasi位列第七，排另一名法国车手Isack Hadjar之前。而芬兰车手Patrik Pasma和同样来自日本的Reece ushijima位列积分区的最后两位。