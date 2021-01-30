F3 Asian Championship / Round 1 / 比赛报告
F3亚洲锦标赛首轮：周冠宇携二连胜领跑积分榜
By: Frankie Mao
周冠宇在F3亚洲锦标赛迪拜揭幕战周末里，携两回合胜利占据积分榜第一，尽管他在最后一回合比赛中因机械故障失去追求三连胜的机会。
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凭借着在第一回合取得胜利过程中做出全场最快单圈，周冠宇能够在第二回合从杆位出发。编队圈开始时，从第一排发车的印度车手Kush Maini遇到机械故障，直接退出了比赛。当比赛正式开始时，周冠宇很早地切入内线后，稳稳地第一个进号弯，开始领跑比赛。
尽管安全车的出动，阻止了周冠宇拉开差距，但比赛重新开始后，他牢牢守住位置。最后，中国小将凭借令人信服的发挥，实现了两连胜。
稍后进行的第三回合比赛，杆位被法国车手皮埃尔-路易·肖威特获得。而周冠宇与Abu Dhabi Racing by Prema队友迪诺·贝加诺维奇分享了第二排，从第四位发车。
比赛一开始，周冠宇就上升到第三，尾随第二位发车的罗伊·尼萨尼，而以色利人则试图向守住第一的肖威特发起攻击。然而第一圈结束时，周冠宇的赛车在受到其他赛车的撞击后，直接回到了维修区，因为左后悬挂无法坚持比赛。
在威廉姆斯F1车队担任试车手的尼萨尼一度超过肖威特。但是就在接近半程时，法国人强势地反超成功。而几乎一同时间，从后追上的贝加诺维奇趁着以色利人节奏被打乱，上升到第二位。
经过这一番较量，前三名的车手轮胎消耗严重。最后10分钟里，三辆赛车都保持着距离。肖威特率先迎接挥舞的格子旗，而这场胜利让他的积分达到49分。不过，虽然本轮最后一回合没有积分入账，但是凭借前两回的胜利，周冠宇以50分位列积分榜第一。
根据赛事安排，下周中战事将移师阿布扎比的亚斯码头赛道进行第二轮的角逐。
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