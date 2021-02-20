周冠宇问鼎F3亚洲总冠军，无限接近获得F1“超级驾照”

今年冬天，周冠宇希望通过参加F3亚洲锦标赛，为自己的第三个F2赛季保持状态。而受到新冠肺炎疫情影响，今年作为冬季赛是的F3亚洲锦标赛集中在阿联酋进行，在迪拜和阿布扎比两座赛道来回举行5轮共计15回合比赛。

代表Abu Dhabi Racing by Prema车队参赛的周冠宇取得了二连胜的良好开局。但是此后，接连的意外事故和机械问题，令他变成了积分榜的追赶者。与此同时，法国年轻车手皮埃尔-路易·肖威特凭借六场回合胜利，一举成为总冠军的大热门。

本周末在亚斯码头赛道的最后一轮之前，肖威特高居积分榜第一，领先第二位的周冠宇32分。周五的第一回合比赛里，原本第二名完赛的中国车手，在率先冲线的芬兰人Patrik Pasma受罚5秒后，收获了自己的第三场回合胜利和25分。同一场比赛，肖威特仅仅名列第五。

整个系列赛的倒数第二回合成为总冠军之争的转折点。肖威特提前退赛，而周冠宇在第二个冲线后，在积分榜上反超对手一分。关键的最后一回合，此前多次在发车时受因离合器故障干扰的中国小将，成功把自己的杆位转化为优势，一路领跑后获胜。由于肖威特止步于第五，周冠宇以257分的总积分荣获锦标赛冠军。

无限接近“超级驾照”

根据F1竞赛规则，参赛车手必须拥有“超级驾照”执照，而只有通过参加国际汽联规定的系列赛并累积达到至少40分，才能有资格申请该执照。

在今年F3亚洲锦标赛夺冠，是周冠宇赛车生涯第一次赢得单座方程式系列赛总冠军。同时在实质意义上，他已经十分接近达到申请超级驾照的标准。

最新版的《国际竞技法规》附录L中，对于“至少40分”这个要求的计算，国际汽联有两种选择：1）在申请日前所属年分的前三个赛历年里积满至少；2）申请日所属年分前两个赛历年里获得的分数，加上申请年完成的锦标赛中所获的分数。

按2）计算，在2021年之前，周冠宇在过去两个F2赛季分别获得年度第七、第六，为自己积累了18分，同时他在2020赛季没有任何受罚，获得两个奖励分，共计20分。如今，F3亚洲锦标赛车手冠军为他增添了18分，意味着距离40分的标准只差两分。

今年，成为久事体育旗下运动员的周冠宇将继续作为UNI-Virtuosi车队车手征战F2锦标赛，而他立誓冲击年度冠军。正常情况下，他在完成2021赛季后就能具备申请超级驾照的资格。而值得一提的是，已经可以拿到“仅限自由练习超级驾照”的中国小将，只要在F1新赛季拥有两次自由练习阶段出场并在每次累积驾驶至少100公里，也能再添两分。