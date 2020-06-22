F1电竞中国冠军赛·职业联赛第四轮：袁一帆两度逆转，继续领跑积分榜

6月21日晚7点半，“职业联赛”迎来了第四轮的争夺，也是这项赛事自开赛以来第一次改在周日晚上“黄金时间”进行，并且迎来了第一场雨战。

2019年F1电竞中国冠军赛前二名得主唐天宇、袁一帆再度上演对决。最终，LHR车手本赛季第三次“连下两城”，四轮过后以282分高居车手积分榜头名。同时，凭借另一位车手许臻明本轮的30分，LHR车队以373分继续领跑车队积分榜。

袁一帆再度力压唐天宇

本轮两场比赛的头名之争，又聚焦在了唐天宇和袁一帆俩人之间。

就单圈速度来看，代表BoostersTriumph车队参赛的唐天宇在铃鹿和红牛环这两条赛道上的发挥令人印象深刻，他不仅包揽了两场比赛的杆位，也在铃鹿的比赛里做出最快单圈时间。

然而，即便他在首回合铃鹿比赛的前三圈连续做出最快单圈，还是没能甩开袁一帆，反而连续受到后者的攻击。第6圈，袁一帆在进入1号弯时强硬地占住线路，随后凭借更快的出弯速度完成超越。比赛最后一圈，唐天宇试图做出威胁性的动作，无奈铃鹿的弯道过于狭窄，只能选择退让。

第二场在红牛环进行的比赛，唐天宇杆位起步后迅速建立了1.5秒的优势。但是，比赛突然开始下雨。第13圈，唐天宇与袁一帆同时进站。停车点位置更靠前的BT车手，因为“安全释放”规则而受到耽误，出站后位置落到袁一帆之后。凭借这次幸运的超越，LHR车手取得领先后稳稳领跑并率先完赛。

“原本排位赛跑得失去了节奏，只排到第三位发车，”袁一帆在赛后表示，“但正赛下雨后，不知道唐天宇怎么就在维修区里停留了那么长时间，出站后我就超过了他。比赛后期我看到自己已经吃了两个警告，再有一个就会被罚时3秒，所以比较谨慎，放慢速度。最终这场比赛获胜还是挺有运气的。”

F1 Esports China Championship Pro League Round 4

期盼已久的雨战来了

本轮比赛的最大看点无疑是突如其来的雨战。奥地利比赛的第10圈，赛道上连续有雨滴落下，本场赛事解说莉宝和广大车迷一起“喜大普奔”。雨战就意味着悬念，雨战就意味着机会：什么时候进站换胎，既是战术选择，也是碰运气；进站时机的选择，可能决定车手的比赛排名。

第11圈开始，大批赛车进站换上半雨胎，但同时也有多辆赛车因为在维修区超速被罚时5秒。湿滑的赛道给车手的操控增加了难度，罚单接二连三地发出，甚至有车手被罚时10秒。

第28圈，比赛另一个转折点出现：雨停后，TSW车手米威尔率先进站，换上红色标签的软胎。他的队友杜佳明以及大批车手尾随进站，而杜佳明成功攀上到第四位，米威尔也跑出了全场最快单圈。虽然缺少了“黑马”邢思成，但TSW本周依然显示了不俗竞争力。

本轮中游集团的缠斗态势，让人对下一轮“职业联赛”更加期待。值得一提的是，6月28日第五轮的两条赛道与本轮相同，只是25%里程的赛道与50%里程的赛道是互换了顺序，即先比红牛环，再比铃鹿。届时的天气情况是否又会增添意外因素，拭目以待。

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此番交通银行上海市分行连续第二年成为F1电竞中国冠军赛的首席战略合作伙伴，是交通银行通过对接新潮流、扶持新产业、拥抱新未来，主动融入上海城市发展的重大战略的一项重要举措。交通银行亦期待为上海早日达成“全球电竞之都”的目标，增添金融力量。