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F1电竞中国冠军赛·职业联赛第四轮前瞻：舒马赫“拍了拍”你：嘿哥们儿，到我最爱的赛道了

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F1电竞中国冠军赛·职业联赛第四轮前瞻：舒马赫“拍了拍”你：嘿哥们儿，到我最爱的赛道了
2020年6月19日 下午2:03

休整两周之后，6月21日也就是本周日晚7点30分，F1电竞中国冠军赛·职业联赛即将开启第四轮的比赛。在奥地利红牛环和日本铃鹿这两条“有故事”的赛道上，将上演哪般的精彩对决？

F1 Esports China Championship Pro League_Round 4 preview
F1 Esports China Championship Pro League_Round 4 preview
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上一轮，联赛“黑马”邢思成如同利刃出鞘，一举夺下巴库城赛道、美洲赛道双冠。车手积分榜以127个积分追平唐天宇，仅次于前四场的冠军袁一帆。而袁一帆本轮虽然只进账两个亚军，依然以207分稳居车手积分榜榜首，并帮助LHR车队以253分继续在车队积分榜领先。第三轮比赛的另一大亮点，是BT车队陆舟浩、EX车队谢嵩昊、INS车手姜嘉成、GTR车手张怀宇这4位车手首次收获积分。GTR车队也终于在车队积分榜上实现了“零的突破”。

本轮比赛，“兵虾组合”中的“北极虾”潘湧湧将要“上场”和莉宝搭档为大家解说。

见证舒马赫历史时刻

本轮比赛将在F1两条平均速度排名前五的高速赛道举行，一是日本铃鹿国际赛道，二是奥地利红牛环赛道。两条都是有历史有故事的经典赛道，尤其是铃鹿，这是七届世界冠军”车王”迈克尔·舒马赫成绩最出色的赛道之一，曾经6次率先冲线。

作为F1史上战绩最伟大的车手，舒马赫职业生涯中总共拿过91个分站胜利，其中6个在铃鹿。

2000年，舒马赫驾驶法拉利F2000赛车，在铃鹿强势夺冠，提前一站锁定当年车手总冠军，也是他个人第三个世界冠军头衔。这也是法拉利车队21年来第一个车手世界冠军头衔。

德国人自1996年加入法拉利之后，经过5年蛰伏，在新千年终于开启了自己的“王朝”，连续5年摘下车手年度冠军，同时帮助跃马在1999-2004年实现制造商锦标“六连冠”。

就算20年后的今天，舒马赫在铃鹿夺冠后猛拍方向盘的动作依然让人热血沸腾。

2006赛季，37岁的舒马赫在蒙扎获得令人激动的胜利后宣布了第一次退役，接着就在上海获胜（这也是车王职业生涯最后一个分站胜利），并在车手积分榜追平费尔南多·阿隆索。然而一周后的日本大奖赛，舒马赫在领先了大半场之后，却突然引擎爆缸。他的第八个世界冠军希望，随着一股浓烟飘散在空中。

2012年，舒马赫在日本大奖赛前的新闻发布会上宣布他将永远地结束F1生涯。德国人最后一次在铃鹿作战，与积分区失之交臂。

最“直”的赛道，挑战最硬的操作

不久前宣布的7月初开始的F1 2020新赛季赛程，红牛环赛道承担了前两场赛事。本周日，就让F1电竞中国冠军赛·职业联赛的电竞车手们为大家“探探路”。

红牛环最早名为“Österreichring”，直译过来就是“奥地利赛道”。1997年完成改建，也是F1赛道设计大师赫尔曼·蒂尔克的首个作品。赛道坐落于施蒂利亚群山环绕的乡村，依山而建的赛道前一半为上坡、后一半为下坡。这条4.318公里长的赛道总共只有10个弯角，令它成为赛历上平均速度最快、竞争最激烈的赛道之一。

*F1 2015赛季奥地利大奖赛，阿隆索“骑上”莱科宁

红牛环最险要的路段无疑是1号弯过后通向3号弯的路段。赛车在高速冲上山坡，达到最场最高点的同时，面对的是接近90度角的右手弯，成为事故的“温床”。2015赛季，阿隆索在上坡的高速路段与基米·莱科宁发生事故。当时，西班牙人的赛车顶到莱科宁赛车尾部，后者失控后滑出赛道，而无处可走的迈凯伦直接“骑”在了法拉利赛车驾驶舱前段。

*F1 2019赛季奥地利大奖赛，维斯塔潘强超莱克勒克

在红牛环如何获胜？F1最近两个赛季，马克斯·维斯塔潘在红牛车队“主场”拿下两连胜，“示范”了“硬碰硬”才能赢到底。2018赛季，第四位起步的红牛车手在开场圈强硬地超过莱科宁，成为他获胜道路上的关键之举。2019赛季，维斯塔潘在发车后落到第七位的情况下从后追赶。倒数第三圈在3号弯坡顶，他以激进的方式超过莱克勒克后率先冲线。尽管这次动作受到了赛会的调查，但是最终得到认可，而且促发了国际汽联重新定义超车动作的标准。

本周日的“职业联赛”，在这两条平均速度较高的赛道上将会有怎样的精彩场面发生？BT车队能否守住第二？袁一帆是否能维持自己零罚时的纪录？全场唯一没有获得积分的战队HTT能否在第四轮“破荒”？

6月21日，本周日晚7点30分，盛力世家直播平台中国体育（http://www.zhibo.tv/）、五星体育频道、斗鱼直播（房间号：8467441）将倾力呈现F1电竞中国冠军赛·职业联赛第四比赛日。

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