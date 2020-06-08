F1电竞中国冠军赛“职业联赛”第三轮：刑思成包揽两回合胜利

“职业联赛”第三轮以阿塞拜疆巴库和美国奥斯汀的美洲赛道为比赛地。巴库的比赛为13圈短距离赛，而奥斯汀则为28圈长距离并采取双倍积分。

第一回合比赛的杆位，由积分榜领头羊LHR车队的袁一帆拿下。通过与队友张辽的配合，这位F1电竞中国冠军赛亚军得主驾驶雷诺赛车以0.15秒，击败刑思成摘下杆位。BT车队的卫冕年度冠军唐天宇名列第三。

比赛开始后，虽然袁一帆抢险进入一号弯，但是前三名就展开了拉锯战。第三圈，本轮使用Racing Point赛车的刑思成在发车区直道上已经紧逼对手，并在4号弯前快速地挤到内线后抢到领先位置。之后，粉色赛车立即拉开差距并牢牢掌控着局面，轻松地斩获个人的首场胜利。

第二回合，刑思成在排位赛里击败了去年“中国冠军赛”前二名，获得了杆位发车的机会。不过，第二名唐天宇利用从内侧发车的机会，以迅速的起步在一号弯里上升到第一。

此番对手换成了去年的总冠军，刑思成延续着前一回合的强势表现。第六圈，当唐天宇在出12号弯后稍稍打开了内侧的空间，他毫不犹豫地潜入，强行占据13号弯的内线路线。唐天宇试图反击，却因为贴得太近，而损坏了鼻翼，不得不进站，从而也退出了争夺胜利的行列。

随后此后的比赛里，刑思成在领跑的情况下吃到3秒罚时，但是他始终对处在第二名的袁一帆保持着安全的3秒以上的优势，成功包揽了第三个比赛日的两个胜利。本回合第三名被WLG车队的王润禄拿到。

紧急进站更换鼻翼之后，唐天宇下滑到了第15位。虽然他又一路猛追，试图进入前三，但非但收到了罚时的罚单，还在第19圈又一次在争夺中鼻翼受损。最终，这位BT车队车手只能接受第九名的结果。

本轮过后，袁一帆仍以207分高居“职业联赛”积分榜头名，落后80分的唐天宇虽然依然排名第二，但是已经被少赛两个回合的刑思成追平了积分。